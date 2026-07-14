برلماني: زيارة الرئيس الإماراتي لمصر تجسد متانة العلاقات الاستراتيجية ووحدة الموقف العربي

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس متانة وعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وقال إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً للشراكة العربية القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي أصبح أحد أهم ركائز دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات إقليمية ودولية متلاحقة.

وقف التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

وأضاف الحفناوي، أن المباحثات بين الزعيمين التي تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لوقف التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، تؤكد حرص البلدين على تبني رؤية مشتركة تقوم على الحوار والحلول السياسية، ودعم جهود التهدئة، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويعزز الأمن الإقليمي، موضحاً أن العلاقات بين مصر والإمارات لا تقتصر على التعاون السياسي، وإنما تمتد إلى شراكة اقتصادية وتنموية واستثمارية واسعة، أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد عضو مجلس النواب على أن استمرار التشاور والتنسيق بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يعكس إدراكاً مشتركا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ويؤكد أهمية توحيد الصف العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

مواجهة التحديات وصون الأمن القومي العربي

وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري والإماراتي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية التي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والثقة والتنسيق الاستراتيجي، بما يجعلها نموذجاً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات وصون الأمن القومي العربي.

وأضاف أن توقيت الزيارة يحمل دلالات مهمة، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة، الأمر الذي يجعل استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين المصرية والإماراتية ضرورة استراتيجية للحفاظ على أمن المنطقة، ودعم جهود التهدئة، ومنع اتساع دوائر الصراع، وترسيخ الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، وتابع: كما أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تشهد تطوراً غير مسبوق، حيث تعد الإمارات من أكبر المستثمرين في السوق المصرية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.