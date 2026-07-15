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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم طلال ع.ع.ع.ص، البالغ من العمر 28 عامًا، ويعمل مرشد سفاري، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 6 أبريل 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم، المقيم بحي النور، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائه، مستغلًا طبيعة عمله كمرشد سفاري، ومستخدمًا سيارة في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، فاستصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيشه، وتفتيش السيارة التي يستخدمها، ومحل إقامته، لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، وبعد ورود معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من السوق التجاري بالطريق المؤدي إلى حي النور، جرى إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 39 قطعة من مخدر الحشيش، مختلفة الأشكال والأحجام، كما ضُبط بحوزته قطعة أخرى من الحشيش، ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا، وهاتف محمول. وبلغ إجمالي المضبوطات 40 قطعة من مخدر الحشيش، بإجمالي وزن 890 جرامًا.

وكشفت التحقيقات أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص آخر، وثبت عدم علم مالكها باستخدامها في ترويج المواد المخدرة، كما أظهرت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3596 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، والتحفظ على السيارة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، المقيدة برقم 511 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء حبس مرشد سفاري شرم الشيخ

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