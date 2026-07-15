من تمكين المزارعين إلى رعاية الأسر.. الغربية تمضي في مسار تنموي متكامل

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الزراعي، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والتوسع في المبادرات المجتمعية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين،بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع دعم المزارعين في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم أحد أهم ركائز التنمية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في توفير التمويل الميسر والخدمات المصرفية الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. كما أكد حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يحقق مردودًا مباشرًا للمواطن.

تحرك تنفيذي عاجل

واستعرض وفد البنك مبادرة "سكة خير" التي ينفذها البنك في إطار مسؤوليته المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشاد المحافظ بالمبادرة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيزًا لجهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رفع كفاءة الخدمات

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة، للتوسع في البرامج التمويلية والمبادرات التنموية، فيما شدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على أن المحافظة مستمرة في دعم كل شراكة تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتمكين المواطنين اقتصاديًا، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على أرض الغربية.