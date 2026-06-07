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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دواء يستخدمه آلاف المرضى في دائرة التحذير.. ماذا حدث لزوركال؟

إذا كنت تستخدم هذا الدواء.. هيئة الدواء تصدر تنبيهًا مهمًا وتسحب عبوات مغشوشة
إذا كنت تستخدم هذا الدواء.. هيئة الدواء تصدر تنبيهًا مهمًا وتسحب عبوات مغشوشة
إسراء عبدالمطلب

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا عاجلًا بشأن رصد عبوات مغشوشة من دواء زوركال المستخدم في علاج عدد من أمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بزيادة إفراز أحماض المعدة، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تداول هذه العبوات داخل الأسواق وحماية المرضى من أي مخاطر صحية محتملة.

ويأتي التحذير في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الغش الدوائي وضمان وصول مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، خاصة مع تزايد محاولات تقليد بعض الأدوية واسعة الاستخدام.

تشغيلة محددة ضمن التحذير

وأوضحت الهيئة أن التحذير يخص مستحضر "زوركال مسحوق لتحضير محلول للحقن الوريدي" (ZURCAL Powder for Solution for IV Injection)، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتشغيلة رقم 256780 (B) فقط.

وأكدت أن هذا الإجراء جاء بعد تلقي إخطار من الشركة المنتجة يفيد بوجود عبوات مقلدة تحمل بيانات هذه التشغيلة، الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تداولها وضبط الكميات الموجودة منها في الأسواق.

وشددت الهيئة على أن التحذير لا يشمل جميع تشغيلات الدواء، وإنما يقتصر على التشغيلات الواردة في المنشور الرسمي فقط، تجنبًا لإثارة القلق بين المرضى الذين يستخدمون المستحضر بصورة منتظمة.

إجراءات رقابية مشددة

وفي إطار التعامل مع الواقعة، أعلنت هيئة الدواء تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرقابية والاحترازية، تضمنت وقف تداول العبوات المشبوهة وضبطها وتحريزها، مع تكثيف حملات التفتيش والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما جرى إخطار المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية بضرورة مراجعة التشغيلات المتداولة لديها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مع سرعة الإبلاغ عن أي عبوات يشتبه في عدم سلامتها.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار الأدوية المغشوشة التي قد تشكل خطرًا على صحة المرضى، خاصة في الحالات التي تتطلب علاجًا دقيقًا وخاضعًا لإشراف طبي.

ما هو دواء زوركال؟

يُعد دواء زوركال من المستحضرات الدوائية المستخدمة في علاج الحالات المرتبطة بزيادة إفراز أحماض المعدة، حيث يحتوي على المادة الفعالة "بانتوبرازول" التي تنتمي إلى مجموعة مثبطات مضخة البروتون.

وتعمل هذه المادة على تقليل إنتاج الحمض داخل المعدة، ما يساعد في السيطرة على الأعراض وتحسين الحالة الصحية للمرضى.

ويستخدم المستحضر في عدد من الحالات الطبية، أبرزها:

- علاج الارتجاع المعدي المريئي الشديد.

- قرحة المعدة والاثني عشر.

- متلازمة زولينجر إليسون.

- الحالات التي تتطلب خفض إفراز أحماض المعدة عند تعذر تناول العلاج عن طريق الفم.

ويُعطى الدواء في هذه الحالات عن طريق الحقن الوريدي وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج وتحت إشراف طبي متخصص.

مخاطر الأدوية المغشوشة

يحذر المتخصصون من خطورة استخدام الأدوية المقلدة أو مجهولة المصدر، إذ قد تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات أو تفتقر إلى المادة الفعالة المطلوبة، ما يؤدي إلى فشل العلاج أو التسبب في مضاعفات صحية غير متوقعة.

كما أن بعض المستحضرات المغشوشة قد تُصنع في ظروف غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، وهو ما يزيد من احتمالات تعرض المرضى لمشكلات صحية قد تصل في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.

لذلك تؤكد الجهات الرقابية باستمرار أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة وعدم الحصول عليها من مصادر مجهولة أو عبر قنوات غير رسمية.

كيف يمكن الإبلاغ عن العبوات المشتبه بها؟

دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي إلى الإبلاغ الفوري عن أي عبوات يشتبه في كونها مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال القنوات الرسمية التابعة للهيئة، بما يسهم في سرعة رصد المنتجات المخالفة وسحبها من الأسواق قبل وصولها إلى المرضى.

يقظة رقابية مستمرة

أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن تحذيرات هيئة الدواء المصرية بشأن رصد عبوات مغشوشة من دواء "زوركال" تعكس أهمية اليقظة الدائمة في مواجهة ظاهرة غش الأدوية، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالحصول على المستحضرات الدوائية من الصيدليات المرخصة فقط.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأدوية المغشوشة تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى، لأنها قد تحتوي على تركيبات غير مطابقة للمواصفات أو تفتقر إلى المادة الفعالة المطلوبة، ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج العلاجية المرجوة أو التسبب في مضاعفات صحية غير متوقعة.

ولفت إلى أن الصيادلة يعدون خط الدفاع الأول في اكتشاف أي عبوات مشبوهة أو غير مطابقة، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مستحضرات يثار حولها الشك، والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان سحبها من الأسواق ومنع تداولها.

وشدد عطا الله على أهمية متابعة منشورات هيئة الدواء المصرية بصورة دورية، سواء من جانب الصيادلة أو المرضى، للتعرف على التحذيرات والتحديثات الخاصة بالأدوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية.

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