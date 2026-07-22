الهلال يحسم صفقة سومرفيل هدف روما.. وويست هام يوافق على البيع

نجح نادي الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 68.2 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع "TEAMtalk" أن الهلال أنهى جميع تفاصيل المفاوضات مع إدارة ويست هام، كما توصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، ليقترب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي.

وأشار التقرير إلى أن عدة أندية أوروبية كانت تسعى لضم سومرفيل، يتقدمها روما الإيطالي، الذي قدم عرضًا وصلت قيمته إلى نحو 45 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب اهتمام من مانشستر يونايتد بتعزيز صفوفه بخدمات اللاعب.

لكن الهلال نجح في قلب موازين الصفقة، بعدما دخل بقوة في المفاوضات وقدم عرضًا ماليًا تفوق على جميع المنافسين، مستفيدًا من موافقة اللاعب المبدئية على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الاتصالات بين الهلال وممثلي سومرفيل بدأت قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، قبل أن تتجدد خلال شهر يونيو، وهو ما مهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام الماضية.

وكان ويست هام قد تعاقد مع الجناح الهولندي في صيف 2024 قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ليحقق النادي الإنجليزي عائدًا ماليًا كبيرًا من الصفقة بعد فترة قصيرة من ضمه.