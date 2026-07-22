قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشية الاحتلال.. 24 شهيدا ومصابا في 24 ساعة
التصدير أولوية.. المالية تصدر إنفوجراف لدعم الصادرات المصرية | بالأرقام
مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
الأقمار الصناعية تكشف سيطرة الاحتلال على 65% من غزة
وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة
6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين
رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن
نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور
أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته
جيش الاحتلال: لا شظايا داخل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على العقبة
وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يحسم صفقة سومرفيل هدف روما.. وويست هام يوافق على البيع

سومرفيل
سومرفيل
إسراء أشرف

نجح نادي الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 68.2 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع "TEAMtalk" أن الهلال أنهى جميع تفاصيل المفاوضات مع إدارة ويست هام، كما توصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، ليقترب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي.

وأشار التقرير إلى أن عدة أندية أوروبية كانت تسعى لضم سومرفيل، يتقدمها روما الإيطالي، الذي قدم عرضًا وصلت قيمته إلى نحو 45 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب اهتمام من مانشستر يونايتد بتعزيز صفوفه بخدمات اللاعب.

لكن الهلال نجح في قلب موازين الصفقة، بعدما دخل بقوة في المفاوضات وقدم عرضًا ماليًا تفوق على جميع المنافسين، مستفيدًا من موافقة اللاعب المبدئية على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الاتصالات بين الهلال وممثلي سومرفيل بدأت قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، قبل أن تتجدد خلال شهر يونيو، وهو ما مهد الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام الماضية.

وكان ويست هام قد تعاقد مع الجناح الهولندي في صيف 2024 قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ليحقق النادي الإنجليزي عائدًا ماليًا كبيرًا من الصفقة بعد فترة قصيرة من ضمه.

سومرفيل سامرفيل الهلال السعودي الهلال روما ميركاتو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

محمد صلاح

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. حملات تموينية مكثفة ورقابة على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز

صورة أرشيفية

ضبط 5 تجار سجائر جملة وقطاعي في حملات تموينية بالغربية

صورة أرشيفية

مصادرة 819 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات بالغربية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد