الشرقية.. إحالة 12 من العاملين المقصرين للتحقيق بمستشفى ههيا المركزي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بمستشفى ههيا المركزي للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على قطاع الصحة " مستشفى ههيا المركزي" لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم تواجد (12) من العاملين بقسمي العلاج الطبيعي والصيدلة بمستشفى ههيا المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية لقيامهم بترك العمل قبل مواعيد العمل الإنصراف الرسمية.

وعدم حضور (١٢٣) من العاملين بمقر مستشفى ههيا المركزي و التسديد قرين أسمائهم بالغياب ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وفي سياق متصل قامت اللجنة بالمرور على كافة أقسام مستشفى ههيا المركزي ( الإستقبال – العيادات الخارجية – العناية المركزة – الأقسام الداخلية – الحضانات – الغسيل الكلوي – عيادات الأمصال – قسم الأكسجين – التعقيم – المطبخ ) و تم التنبيه بمتابعة أعمال الصيانة للأجهزة بالمستشفى بصفة دورية وتفعيل دور لجان المتابعة الدورية على المستشفيات للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.