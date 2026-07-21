قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح
طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة
جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط
وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات
صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية
ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
البنك الأهلي يرفض عرض السويحلي الليبي لضم ياو أنور
ترامب يكشف خطط استهداف جبل ماكوش .. هل اقتربت المواجهة العسكرية مع إيران؟
وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع
الأهلي يحصل على توقيع أدهم حامد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر زيدان يكشف كواليس رحلته من النشاط الطلابي إلى عالم الإعلام

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان
حمزة شعيب

أعرب الإعلامي عبد الناصر زيدان عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل مؤسسة «صدى البلد»، مؤكدًا أن للمؤسسة ورموزها مكانة خاصة لديه، ووجه التحية إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا ومجموعة «صدى البلد»، إلى جانب طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد عبد الناصر أن موقع «صدى البلد» أصبح خلال فترة قصيرة واحدًا من المواقع الإعلامية المتميزة التي تحظى بمتابعة واسعة، مشيدًا بدور رئيس التحرير وأسرة التحرير وجميع العاملين بالمؤسسة، ومشيرًا إلى أن الموقع نجح في إعادة صياغة حضوره وفرض نفسه بقوة على الساحة الإعلامية.

وخلال حديثه، كشف عبد الناصر تفاصيل رحلته الشخصية والمهنية، موضحًا أن صوته أصبح علامة مميزة يعرفه بها الجمهور، وأن الشهرة التي حققها لم تكن هدفًا مخططًا له، لكنها جاءت نتيجة مجموعة من التجارب والمواقف التي مر بها على مدار حياته..

وأوضح أن بدايته كانت بعيدة عن مجال الإعلام، حيث درس في التعليم الأزهري قبل التحاقه بجامعة الأزهر، وبدأ نشاطه الطلابي في سن مبكرة، حتى تولى رئاسة اتحاد طلاب الجامعة عام 1998، كما أصبح متحدثًا رسميًا باسم شباب مصر.

وأشار عبد الناصر إلى أن تلك المرحلة كانت نقطة تحول مهمة في حياته، بعدما لفتت طريقته في الحديث وقدرته على الإلقاء أنظار عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور عبد المنعم عمارة، الذي شاهده أثناء إلقاء إحدى الكلمات وأبدى إعجابه بقدرته على التواصل مع الجماهير.

وأضاف أنه تم اختياره لاحقًا لإلقاء كلمة أمام العالم في منطقة الدير البحري، باعتبارها رسالة مقدمة من الأزهر الشريف، موضحًا أن هذه التجربة ساهمت في ترشيحه للقاء الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي التقى به مرتين.

وكشف عبد الناصر عن أحد المواقف التي جمعته بالرئيس الراحل، موضحًا أنه حصل على فرصة لطرح سؤال خلال أحد اللقاءات، وكان سؤاله يتعلق بالعراق والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو ما نال إعجاب مبارك، الذي طلب لقاءه في مناسبات أخرى.

وتحدث عبد الناصر عن بداياته في العمل التلفزيوني، موضحًا أنه خاض تجربة الظهور على الهواء للمرة الأولى عام 2008 من خلال برنامج «24 ساعة رياضة»، في فترة شهدت وجود عدد من الأسماء البارزة في الوسط الإعلامي والرياضي.

وأشار إلى أن المهندس إيهاب صالح كان من أوائل الداعمين له، حيث آمن بقدراته وسانده في خطواته الأولى داخل مجال الإعلام، رغم وجود بعض التحفظات من جانب البعض على دخوله هذا المجال.

كما استعاد عبد الناصر عددًا من المواقف الطريفة التي جمعته بالجمهور خلال رحلات الحج والعمرة، مؤكدًا أن صوته كان سببًا في تعرف الناس عليه حتى في الأماكن المقدسة، حيث روى موقفًا جمعه بالكابتن مصطفى عبده، بعدما أدى الدعاء بصوت مرتفع، ليتجمع حولهما عدد كبير من الأشخاص لالتقاط الصور، قبل أن يضطرا إلى مغادرة المكان.

واختتم عبد الناصر حديثه بالتأكيد على أهمية الرضا بما كتبه الله للإنسان، مشيرًا إلى أن بعض المحن والتجارب الصعبة قد تتحول مع الوقت إلى أسباب للنجاح والتميز، وأن رحلته من النشاط الطلابي إلى الإعلام كانت مليئة بالمحطات التي أسهمت في بناء شخصيته وصناعة حضوره الحالي.

https://www.youtube.com/watch?v=5KYvYq2qzCs

https://www.youtube.com/watch?v=BFecLhW-gz0

عبد الناصر زيدان صدي البلد جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

تكريم مدربي الحرف اليدوية والتراثية ومتطوعي العمل مع متحدي الإعاقة بعزبة البرج

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم : نولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني

فوز فريق Assiut Motorsport هندسة أسيوط بالمركز الرابع عالميًا والثاني على مستوى الشرق الأوسط في Formula Student UK 2026

جامعة أسيوط : فوز فريق Assiut Motorsport بالمركز الرابع عالميًا في Formula Student UK 2026

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد