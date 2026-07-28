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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة القاهرة: 200 فكرة مبتكرة في المنتدى الثالث للابتكار لدعم التنمية المستدامة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تنظر إلى البحث العلمي باعتباره أداة أساسية للتنمية وحل المشكلات الواقعية، وليس مجرد أبحاث للنشر في المجلات العلمية.

تفاصيل المنتدى الثالث للابتكار 

وأوضح السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنتدى الثالث للابتكار الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "الابتكار والبحث العلمي من أجل صناعة مستقبلية وتنمية مستدامة"، يهدف إلى تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأشار إلى أن المنتدى شهد تقديم نحو 200 فكرة مبتكرة ونموذج بحثي من شباب الباحثين وأساتذة الجامعة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الأفكار يمكن أن تتحول إلى مشروعات حقيقية تخدم قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها، حال توفير الدعم اللازم لها.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب شراكة بين الجامعات والجهات الصناعية لضمان توافق الأبحاث مع احتياجات السوق.

ولفت إلى دور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية في تسويق الأفكار الابتكارية وربطها بالجهات المستثمرة، بهدف تحويل الأبحاث من أفكار نظرية إلى منتجات ومشروعات تساهم في خدمة المجتمع.

جامعة القاهرة للدراسات العليا الابتكار الابتكار والبحث العلمي

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