لميس الحديدي تعلن استمرار برنامج "الصورة" طوال أغسطس: لا إجازة هذا العام

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي استمرار برنامج "الصورة"، المذاع عبر شاشة النهار، خلال شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أنها لن تحصل على إجازتها السنوية هذا العام، على خلاف ما اعتادت عليه في المواسم السابقة.

الظهور على الشاشة حتى نهاية يوليو

وقالت الحديدي، خلال تقديمها البرنامج: "مافيش إجازة السنة دي.. أخدنا الإجازة خلاص"، مشيرة إلى أنها ستواصل الظهور على الشاشة حتى نهاية يوليو وخلال شهر أغسطس.

مواصلة طرح القضايا

وأضافت: "معاكم لآخر يوليو وأغسطس.. يارب يكون صيف جميل علينا وعلى كل الناس، وطوال الصيف سوف نتناول مشاكل الناس"، مؤكدة حرص البرنامج على مواصلة طرح القضايا التي تهم المواطنين خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "الصورة" يُعرض على شاشة النهار من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.