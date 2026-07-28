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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في مقدمتها مقاومة الأنسولين.. أسباب غير متوقعة وراء تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
اسماء محمد

تعد متلازمة تكيس المبايض من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من النساء والفتيات لذا من المهم معرفة الأسباب للتمكن من الوقاية.

ووفقا لموقع مايو كلينك فإن السبب المباشر لمتلازمة المِبيَض المتعدد الكيسات غير معروف ولكن يعتقد معظم الخبراء أن هناك العديد من الأشياء التي قد يكون لها دور، بما في ذلك:

مقاومة الأنسولين

 عند الإصابة بمتلازمة المِبيَض المتعدد الكيسات، قد لا يستجيب جسمكِ بشكل جيد للأنسولين. الأنسولين هرمون يفرزه البنكرياس. وهو يسمح للخلايا باستخدام السكر (المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم). إذا لم تستجب الخلايا للأنسولين بالطريقة المعتادة، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع. يُنتج الجسم عندئذٍ المزيد من الأنسولين في محاولة لخفض مستويات السكر في الدم.

من أعراض مقاومة الأنسولين ظهور بقع داكنة مخملية الملمس على الجلد في الجزء السفلي من الرقبة أو الإبطين أو الأربية أو تحت الثديين و قد يكون الشعور بالجوع أكثر من المعتاد وزيادة الوزن من الأعراض الأخرى.

الجينات

تشير بعض الأبحاث إلى احتمال ارتباط جينات معينة بمتلازمة المِبيَض متعدد الكيسات و قد يعني وجود سيرة مرَضية عائلية للإصابة بمتلازمة المِبيَض متعدد الكيسات أنكِ أكثر عرضة للإصابة بها.

فرط نشاط الأندروجين

 عند الإصابة بمتلازمة المِبيَض متعدد الكيسات، قد يُنتج الجسم الكثير من هرمونات الأندروجين، والتي تكون مستوياتها أعلى عند الذكورز قد تكون لديكِ أيضًا مستويات طبيعية من هرمون الأندروجين، ولكن الهرمونات تكون أكثر نشاطًا وقد يُسبب ذلك نمو الشعر بنمط ذكوري (الشعرانية) وبعض أنواع البثور.

 ونتيجة لذلك، قد لا تحدث الإباضة دائمًا. ويعني هذا عدم نمو البويضات بانتظام وعدم خروجها من الجُريبات التي تنمو فيها.

تكيس المبايض أسباب تكيس المبايض تكيس المبيض مقاومة الأنسولين هرمون الأندروجين

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