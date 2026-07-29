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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 فناجين يوميا.. مفاجأة عن القهوة بعد شائعة الغش

القهوة
القهوة
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

يهتم ملايين المواطنين في مصر والعالم بتناول القهوة، بشكل يومي لكن الكثير لا يعلم أن القهوة مفيدة للقلب، وأن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن تناولها باعتدال قد يحمل فوائد صحية تتجاوز مجرد زيادة النشاط والتركيز. 

ويؤكد عدد من المتخصصين أن القهوة، عند تناولها بكميات مناسبة ودون إفراط، قد تسهم في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر بعض الأمراض، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية مفيدة، مع التأكيد على أن الاستفادة منها ترتبط بالحالة الصحية لكل شخص والالتزام بعدم الإفراط في تناولها.

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
القهوة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن على كل شخص الحصول على نوم عميق ومستقر خلال ساعات الليل، ولمدة كافية، للحفاظ على صحة القلب والمخ.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن القهوة لها فوائد عديدة للجسم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم تناول ما يصل إلى خمسة فناجين يوميًا، وفقًا لحالتهم الصحية.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة

ولفت إلى أن أفضل وقت لتناول القهوة يكون بعد الإفطار، ناصحًا بعدم شربها على الريق أو في المساء، وأن يكون تناولها قبل الساعة السادسة مساءً، مع تفضيل شربها دون سكر.

النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

وأشار إلى أن تناول القهوة باعتدال يدعم صحة القلب, ولكن الإفراط في أي شيء قد يؤدي إلى نتائج ضارة.

القهوة

وكشف أن القهوة تعد من المشروبات التي لا تسبب مشكلات بالمعدة لدى كثير من الأشخاص، كما أنها قد تقدم فوائد لصحة القلب، لذلك فإن تناولها باعتدال يمكن أن يكون مفيدًا، وينصح بها لمن لا توجد لديهم موانع صحية.

القهوة بديل طبيعي لمشروبات الطاقة


أكد جمال شعبان أن القهوة تمثل بديلًا طبيعيًا لمشروبات الطاقة، محذرًا من تأثير الأخيرة السلبي على صحة القلب.

فوائد صحية للقهوة


أوضح أن القهوة قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الكبد، لافتًا إلى أن تناولها دون إضافة السكر يحقق فوائد أكبر.

احذر القهوة على معدة فارغة


حذر من تناول القهوة على الريق، خاصة مع التدخين، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يزيد من المخاطر الصحية.

تناول القهوة القهوة جمال شعبان الدكتور جمال شعبان

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