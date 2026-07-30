الأردن يحبط استهدافًا بخمسة صواريخ إيرانية.. وتحليق مكثف للطيران العسكري

أفادت ربى الآغا، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن القوات المسلحة الأردنية، بأن الدفاعات الجوية الأردنية نجحت في إحباط محاولة استهداف المملكة بخمسة صواريخ إيرانية، بعدما تمكنت من اعتراضها وإسقاطها وفق قواعد الاشتباك العسكرية المعتمدة.

وأكدت أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين أو وقوع أضرار مادية، في إطار الجاهزية المستمرة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن المملكة.

تحليق للطيران العسكري فوق العقبة وسط إجراءات احترازية

وأوضحت الآغا، خلال تغطية خاصة من مدينة العقبة جنوب الأردن عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدينة شهدت منذ أمس تحليقًا مكثفًا للطيران العسكري في سمائها، وذلك ضمن الإجراءات العسكرية الاحترازية التي تتخذها القوات المسلحة الأردنية لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في ظل حالة التأهب والجاهزية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، مع تصاعد التوترات في المنطقة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات أمنية.

حماية المجال الجوي والتعامل الفوري مع أي تهديد

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه التطورات تؤكد استمرار القوات المسلحة الأردنية في تنفيذ مهامها لحماية المجال الجوي للمملكة، والتصدي الفوري لأي تهديد قد يمس السيادة الوطنية أو يعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر.

ولفتت إلى أن منظومة الرصد والمتابعة العسكرية تعمل على مدار الساعة، بما يضمن مراقبة المجال الجوي والتعامل مع أي أجسام تخترقه وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.

الأردن يجدد رفضه الانخراط في الصراعات الإقليمية

وأكدت الآغا أن الأردن جدد موقفه الثابت بأنه ليس طرفًا في أي صراع إقليمي، كما يرفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة.

وشددت على أن المملكة تتعامل مع أي جسم يخترق مجالها الجوي وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الاشتباك العسكرية، بما يحافظ على أمن الدولة وسيادتها، ويضمن حماية المواطنين والمقيمين داخل الأراضي الأردنية.