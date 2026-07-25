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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر.. تعرف على الحد الأدنى وشروط القبول

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم "السبت"، استقبال طلبات الالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماد الحد الأدنى للتنسيق من الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، استعدادًا لبدء إجراءات قبول دفعة جديدة من الطلاب.

وحددت المديرية الحد الأدنى المبدئي للقبول بمدرسة التمريض بمدينة الغردقة عند 260 درجة، بينما بلغ 255 درجة لمدارس سفاجا والقصير، و250 درجة لمدينة مرسى علم، في حين تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في مدينتي رأس غارب والشلاتين 240 درجة.

وأوضحت مديرية الصحة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى الاثنين 3 أغسطس 2026، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، مع الالتزام بالكثافة المحددة داخل الفصول، والتي تتراوح بين 25 و30 طالبًا في الفصل الواحد.

وأكدت المديرية أن من أبرز شروط التقديم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي "الإعدادية" أو ما يعادلها في عام 2026، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة البحر الأحمر، على أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المدينة التي يرغب في الالتحاق بمدرسة التمريض بها، تطبيقًا لمبدأ التوطين، مع عدم قبول طلبات الطلاب من خارج المحافظة.

كما تضمنت ضوابط القبول عدم زواج الطالبة، مع تقديم إقرار رسمي بعدم الزواج والتفرغ الكامل للدراسة طوال فترة التعليم، بالإضافة إلى التأكيد على عدم منح أي استثناءات لشروط القبول المعلنة.

وأشارت المديرية إلى أن القبول النهائي لن يعتمد على مجموع الدرجات فقط، بل يشترط اجتياز جميع مراحل التقييم، والتي تبدأ باختبار تحريري في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة، يعقبه الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي للتأكد من اللياقة الصحية وسلامة النظر وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ثم اجتياز كشف الهيئة والاختبار الشخصي الذي يقيس السمات الشخصية والقدرات الذهنية ومهارات التواصل وسلامة النطق والاتزان الانفعالي.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الضوابط تستهدف اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا للالتحاق بمهنة التمريض، بما يسهم في إعداد كوادر صحية قادرة على دعم المنظومة الطبية بالمحافظة خلال السنوات المقبلة.

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