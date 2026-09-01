أبرزهم منة عرفة وسارة سلامة .. إطلالات الفنانات على الشاطئ في أغسطس

مع استمرار أجواء المصيف خلال شهر أغسطس، حرصت عدد من الفنانات على مشاركة متابعيهن صورا من عطلاتهن على البحر، وتنوعت اختياراتهن بين ملابس البحر، الكاش مايوه والإطلالات الصيفية الجريئة.

ومن أبرز الفنانات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن هذا الشهر:

منة عرفة

شاركت منة عرفة صورا من إجازتها الصيفية في المالديف، وظهرت في أكثر من إطلالة صيفية وسط أجواء البحر، كما ظهرت في أحدث ظهور لها بتنسيق يجمع بين الأبيض والأسود مع قبعة شاطئية كبيرة.

نيللي كريم

اختارت نيللي كريم إطلالة مختلفة على الشاطئ، إذ ظهرت بقميص شفاف نسقته كبديل للكاش مايوه، مع ألوان صيفية وتفاصيل مستوحاة من الطابع البوهيمي.

سارة سلامة

ظهرت سارة سلامة خلال عطلتها الصيفية بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا أسود قصيرا وسط أجواء البحر، وحظيت الصور بتفاعل من جمهورها.

ياسمين صبري ورانيا يوسف

وكانت إطلالاتهما ضمن مجموعة من صور نجمات الفن على البحر خلال صيف 2026، والتي تنوعت بين الفساتين الصيفية وملابس البحر والإطلالات الجريئة.

ولم تعد إطلالة الشاطئ تعتمد فقط على المايوه، إذ أصبح الكاش مايوه أو الـCover-up من أبرز القطع التي تضيف لمسة أناقة إلى ملابس البحر، مع انتشار تنسيقات متكاملة بألوان وتصميمات متناسقة.

أما عن الإطلالة الأجرأ، فتختلف من وجهة نظر الجمهور بحسب درجة كشف التصميم وطريقة تنسيقه، لكن إطلالات البحر التي تجمع بين ملابس السباحة والقطع الشفافة أو القصات المكشوفة كانت من أكثر الاختيارات التي لفتت الأنظار خلال موسم صيف 2026.