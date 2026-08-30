أحمد فهمي: صداقات الوسط الفني حقيقية وليست "فيك"

تحدث الفنان أحمد فهمي عن طبيعة العلاقات والصداقات داخل الوسط الفني، مؤكدًا أنها ليست مصطنعة أو مبنية على مصالح شخصية كما يظن البعض، موضحًا أن كثيرين يكوّنون هذه الصداقات بدافع اجتماعي بحت ورغبة في التقرب من أبناء المهنة.

وقال أحمد فهمي خلال استضافته في برنامج "المحتوى رقم 7" مع الإعلامي محمد طاهر، إن صداقات الوسط الفني حقيقية وليست مصطنعة، لكنه اتخذ قرارًا شخصيًا منذ فترة بالابتعاد عن بعض التجمعات داخل الوسط، لعدم ارتياحه للأشخاص المنضمين إليها.

وأضاف أن البعض يعتقد أن التقرب من أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل الوسط الفني ضروري لبناء علاقات وتجنب الانطباع بالتجاهل أو الانعزال، إلا أنه يفضل دائمًا فعل ما يريحه شخصيًا، دون الاكتراث لما قد يُقال عنه.