أحمد فؤاد سليم ينتقد ورش الكتابة: الفكرة حلم شخصي

انتقد الفنان أحمد فؤاد سليم أسلوب ورش الكتابة الفنية عندما تتحول إلى عمل جماعي عشوائي، مؤكدًا أن العمل الفني في الأساس يجب أن ينطلق من فكرة واضحة وحلم يخص صاحبه.

وقال “سليم” خلال برنامج آخر النهار، إن فكرة العمل الفني تشبه القصيدة أو اللوحة، ولا يمكن أن يشارك عدد كبير من الأشخاص في صياغتها بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان روح الفكرة الأساسية.

وأوضح أن ورش الكتابة يمكن أن تكون إيجابية إذا كان هناك مؤلف رئيسي يقود العمل منذ البداية، بينما يشارك الآخرون في تنفيذ الفكرة تحت إشرافه.

وأضاف أن بعض الورش الحالية قد تجعل العمل الفني أشبه بعملية تجميع لأجزاء مختلفة، من رسم الشخصيات إلى كتابة الإفيهات وصياغة المشاهد، وهو ما وصفه بأنه حالة من العشوائية.

وشدد على ضرورة أن تظل الفكرة الأساسية واضحة وأن يكون هناك صاحب رؤية يتابع العمل ويحافظ على وحدته الفنية.