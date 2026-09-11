جلسة عتاب.. سيد عبد الحفيظ يستفسر من عموتة عن أسباب تراجع أداء الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الساعات الماضية، عقب مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

عبد الحفيظ يتدخل لتصحيح مسار الأهلي

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت حضور وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجاءت في إطار مناقشة عدد من الأمور الفنية التي ظهرت خلال مباريات الفريق الأخيرة، خاصة بعد التعادل أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ حرص خلال الجلسة على الاستفسار من الحسين عموتة عن أسباب عدم ظهور الأهلي بالشكل الفني المنتظر حتى الآن، رغم خوض الفريق أربع جولات في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن مستوى الأداء مقارنة بالتوقعات الموضوعة للفريق مع بداية الموسم.

وأضاف أن عضو مجلس إدارة الأهلي ناقش مع المدير الفني أسباب تغيير مراكز بعض اللاعبين خلال المباريات الماضية، وهو الأمر الذي أثر، بحسب وجهة نظر إدارة النادي، على مستوى عدد من العناصر التي لم تظهر بالمستوى المميز الذي اعتادت الجماهير رؤيته منها.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة لم تشهد أي قرارات أو إجراءات تصعيدية ضد المدير الفني، وإنما جاءت بهدف تصحيح المسار مبكرًا وتدارك بعض الملاحظات قبل أن تتفاقم الأمور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللقاء كان بمثابة «جلسة عتاب» بين النادي الأهلي ممثلاً في عبد الحفيظ والجهاز الفني، في ظل رغبة الأهلي في تحسين الأداء والنتائج خلال المباريات القادمة، مؤكدًا أن الإدارة لا تزال تثق في الجهاز الفني وقدرته على قيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

وأكد أن الجلسة تطرقت إلى الأزمة التي وقعت بين الحسين عموتة وعلي محمود خلال مباراة المقاولون العرب، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر بشأن الواقعة والتأكيد على ضرورة احتواء أي خلافات داخل الفريق للحفاظ على حالة التركيز والاستقرار.