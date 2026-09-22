انتظام حركة المواقف والنقل بمراكز ومدن الغربية.. متابعة مستمرة لخدمة الطلاب وأهالينا

تنتظم حركة المواقف وسيارات الأجرة وخطوط السير بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، وسط متابعة ميدانية مستمرة لحركة النقل، والتأكد من توافر السيارات وانتظام العمل، بما يضمن سهولة انتقال الطلاب والطالبات والمواطنين إلى مختلف الوجهات.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، باستمرار متابعة المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع سرعة التعامل مع أي كثافات أو زيادة في أعداد الركاب، ودعم الخطوط التي تحتاج إلى سيارات إضافية، بما يضمن تقديم خدمة نقل منتظمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال المتابعة بمختلف المواقف ومناطق الانتظار، لرصد حركة السيارات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب والمواطنين والحفاظ على انتظام منظومة النقل بمختلف أنحاء المحافظة.