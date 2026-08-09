لماذا يستمر تطعيم شلل الأطفال في مصر رغم القضاء على المرض؟.. مستشار الرئيس يجيب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن أن استمرار الإجراءات الوقائية لا يعني وجود المرض داخل مصر، وإنما يأتي في إطار سياسة صحية تعتمد على الوقاية المستمرة وعدم التهاون أمام احتمالات انتقال الأمراض المعدية من الخارج.

أشار تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملفات طبية مع أحمد ياسر على قناة الشمس، إلى أن مصر تتبنى خططًا متواصلة لمواجهة الأمراض المعدية والمتوطنة، مؤكدًا أن القضاء على مرض ما لا يعني التوقف عن الإجراءات الوقائية والتطعيمات التي ساهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز.

مصر خالية من شلل الأطفال

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن مصر تمكنت من القضاء على شلل الأطفال بعد سنوات من حملات التطعيم والتوعية، بعدما كان المرض يمثل تهديدًا خطيرًا لصحة الأطفال، وقد يؤدي إلى مضاعفات شديدة تصل إلى الإعاقة الحركية أو الوفاة.

وأوضح أن نجاح مصر في القضاء على المرض جاء نتيجة جهود متكاملة، شملت حملات التطعيم القومية، ورفع مستوى الوعي الصحي، والتعامل مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بالتطعيمات، إلى جانب تكثيف التحصين في المناطق التي قد تمثل بؤرًا محتملة للعدوى.

لماذا تستمر حملات التطعيم؟

ولفت تاج الدين إلى أن استمرار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال يرتبط بالوضع الوبائي في المنطقة، موضحًا أن ظهور المرض مجددًا في بعض الدول المحيطة نتيجة الظروف الأمنية والصحية الصعبة يجعل استمرار اليقظة أمرًا ضروريًا.

وشدد على أن الحفاظ على المناعة المجتمعية يمثل خط دفاع رئيسيًا لمنع انتقال المرض إلى مصر، خاصة أن الأمراض المعدية لا تتوقف عند الحدود، وهو ما يجعل الإجراءات الوقائية المستمرة عنصرًا أساسيًا في حماية الأطفال والأجيال المقبلة.

خطة للقضاء على الالتهاب السحائي بحلول 2030

وفي سياق متصل، أشار مستشار الرئيس إلى تحرك مصر ضمن خطة وطنية تستهدف القضاء على أوبئة الالتهاب السحائي بحلول عام 2030، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتقوم الخطة على تعزيز الوقاية، وتوفير التطعيمات الحديثة، ورفع كفاءة المعامل وقدرتها على اكتشاف الحالات بصورة أسرع، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى وتقليل المضاعفات الخطيرة.

وأكد تاج الدين أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية صحية أوسع تتبناها الدولة لمواجهة الأمراض المعدية والمتوطنة، وتعزيز منظومة الوقاية، بما يضمن حماية الصحة العامة ورفع مستوى الاستعداد لأي مخاطر وبائية محتملة.