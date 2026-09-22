مفاجأة كبري قبل دوري أبطال أفريقيا.. مدرب الترجي يرحل عن الفريق بعد 4 جولات

أعلن المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف انسحابه من مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعد مرور 4 جولات فقط من انطلاق الموسم الكروي.

وجاء رحيل ريجيكامف عن قيادة الترجي بشكل مفاجئ، في ظل بداية الموسم التي لم تشهد استمرار الجهاز الفني في مهمته، ليبدأ النادي التونسي البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان ريجيكامف قد تولى تدريب الترجي، وسط تطلعات لتحقيق نتائج قوية والمنافسة على البطولات، إلا أن تجربته مع الفريق انتهت مبكرًا بعد 4 جولات من بداية الموسم.

ومن المنتظر أن تكشف إدارة الترجي خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل رحيل المدرب الروماني، إلى جانب موقفها من المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق.