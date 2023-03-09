الأدلة تحاصر الزوج.. مقتل سيدة في ظروف غامضة بالهرم

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل خنقا داخل منزلها بمنطقة الهرم واتهام أسرتها لزوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار خنق بالرقبة وتشير التحريات الأولية إلى ارتكاب زوج المجني عليها للجريمة بسبب خلافات أسرية خاصة انه لم يتم العثور عليها واختفى قبل العثور على الجثة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الزوج الهارب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.