عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأدلة تحاصر الزوج.. مقتل سيدة في ظروف غامضة بالهرم

صدى البلد

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل خنقا داخل منزلها بمنطقة الهرم واتهام أسرتها لزوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما. 

 

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار خنق بالرقبة وتشير التحريات الأولية إلى ارتكاب زوج المجني عليها للجريمة بسبب خلافات أسرية خاصة انه لم يتم العثور عليها واختفى قبل العثور على الجثة. 

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الزوج الهارب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة مقتل ربه منزل الهرم قسم شرطة الأهرام جثة ربة منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

ترشيحاتنا

الحق اشتري..انخفاض اسعار الذهب 100 جنيه

الرئيس السيسي يوجه رسائل تحذيرية للإرهابيين.. ويؤكد: إوعوا تتسببوا فى خراب بلادكم يامصريين

يوم الشهيد .. تشريعات أصدرتها الدولة لدعمهم وتكريم أسرهم

الرئيس السيسي عن مواجهة الإرهاب: السلاح صاحي.. وأسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم| أخبار التوك شو

الإعلان نهاية الموسم.. بيراميدز ينهي تجديد عقود 3 لاعبين

رسميا .. ريلمي تؤكد استمرارها في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيوخ وقساوسة قرية دشنا يشاهدون عرض عوين فى "المسرحى للجنوب".. صور

مسك رجله.. دب يلاحق رجلا من فوق الشجرة| فيديو صادم

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

فيديو

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ