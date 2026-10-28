التعليم العالي: 500 مليون جنيه تمويل «دولة الابتكار».. وتستهدف تحويل مشروعات الطلاب والباحثين لمنتجات وشركات ناشئة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة «دولة الابتكار» تمثل أحد مخرجات منتدى مصر 2026، وتهدف إلى توجيه البحث العلمي نحو حل المشكلات والتحديات المجتمعية، وتحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى منتجات تسهم في دعم الاقتصاد القومي، بدلًا من الاقتصار على النشر العلمي وتصنيفات الجامعات.



تفاصيل التمويل



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة تستهدف تمويلًا قدره 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، بواقع 300 مليون جنيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و200 مليون جنيه من مساهمات الصناعة والاستثمار والأذرع الاستثمارية.



وأوضح، أنها تشمل مسارًا لدعم ابتكارات الطلاب ومشروعات تخرجهم، وآخر لمشروعات الباحثين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.



توطين التكنولوجيا وتحويل الابتكارات إلى شركات ناشئة

وأوضح عبد الغفار أن مسار الباحثين يستهدف مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المصرية، إلى جانب تطوير منتجات وابتكارات جديدة.



وأشار، إلى أن الجامعات بدأت تقديم أفكار قابلة للتحول إلى شركات ناشئة، سواء من خلال المؤسسات الجامعية أو عبر تبني رجال الصناعة للمشروعات الواعدة.



وأضاف أن المبادرة تركز على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب ابتكارات مرتبطة بالزراعة الصحراوية واحتياجات الأقاليم الجغرافية المختلفة، بما يتيح تطوير حلول تتناسب مع التحديات المحلية.



ولفت الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مشاركة رجال الصناعة والاستثمار والمتخصصين في تقييم الابتكارات والمشروعات المقدمة من الطلاب والباحثين.

