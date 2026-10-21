المسلماني يتفقد استديو "فاتن حمامة" بماسبيرو قبيل الافتتاح

تفقد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استديو "فاتن حمامة" بمبنى "ماسبيرو"، للوقوف على جاهزيته قبيل افتتاحه قريبا، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث بنية الاستديوهات التليفزيونية بالهيئة.

وشملت جولة المسلماني متابعة التحضيرات الهندسية والتجهيزات الفنية داخل الاستوديو ، الذي يضم استديوهين للتصوير التليفزيوني مجهزين بأحدث الإمكانات، إلى جانب استراحة مخصصة لاستقبال الضيوف وكبار الزوار.

يأتي اختيار اسم سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الاستثنائية وإسهاماتها الخالدة في تاريخ الدراما والسينما المصرية والعربية، وتكريمًا لأعمالها التليفزيونية البارزة التي أُنتجت داخل أروقة ماسبيرو ، وحفرت مكانها في وجدان المشاهد العربي، وفي مقدمتها أشهر مسلسلين لسنوات عديدة "ضمير أبلة حكمت" و"وجه القمر".

وعقب انتهاء الجولة الميدانية، عقد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا مع المخرجة أميرة سالم، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، لمراجعة التحضيرات النهائية، ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بمراسم افتتاح الاستديو ، فضلًا عن مناقشة خطط التشغيل، والبرامج المتوقع تصويرها فور دخول الاستوديو الخدمة.

ويتميز الاستديو بموقعه الفريد في الطابق العاشر بمبنى ماسبيرو، مما يمنحه إطلالة بانورامية مبهرة ومباشرة على نهر النيل؛ تعزز من الهوية البصرية للبرامج المقرر إنتاجها وبثها من خلاله.