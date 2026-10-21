خلود سعد : أعطوا للفيلم المستقل فرصة في دور العرض

حالة من الغضب انتابت المنتجة خلود سعد بسبب عدم حصول الفيلم المستقل لفرصة لعرضه فى السينمات وذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "خروج آمن" بمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت خلود سعد : الفيلم المستقل لا يحصل على فرصة داخل دور العرض وهو أمر غريب لان الموزعين يحكمون على الفيلم قبل عرضه.



فيلم "خروج آمن" من تأليف وإخراج محمد حماد، بطولة الوجوه الجديدة مروان وليد ورُدينة فؤاد وحازم عصام والممثلة القديرة ماجدة منير وهو من إنتاج شركة باريدوليا للإنتاج السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول سمعان الشاب القبطي الذي يعمل فرد أمن في إحدى عمارات وسط البلد في القاهرة، ويُعاني من اضطراب بعد الصدمة المُزمن بعد مقتل والده في حادث.



يحقق فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد إنجازًا جديدًا بترشحه لجائزة أفضل سيناريو في الدورة التاسعة عشرة من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA)، المعروفة إعلاميًا باسم «أوسكار آسيا»، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 30 أكتوبر 2026 بمدينة جولد كوست الأسترالية.

وبين عروضه ومشاركاته في المهرجانات السينمائية بأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يواصل الفيلم توسيع نطاق حضوره الدولي، متنقلًا بين أربع قارات، وذلك منذ عرضه الأول في برلين إلى شنغهاي، مرورًا بميلانو وكولونيا وريو دي جانيرو وبلجراد، وصولًا إلى الجونة ومونبيليه، يواصل فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد رحلته الدولية عبر ثمانية مهرجانات سينمائية، متنقلًا بين أربع قارات، بالتوازي مع وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل سيناريو في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ، في مسيرة تعزز حضور الفيلم المصري على خريطة السينما العالمية، والاهتمام بتجربته السينمائية على المستوى العالمي.