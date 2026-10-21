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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فضل شاكر يكثف البروفات استعدادا لحفله بالسعودية .. صور

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

يواصل الفنان اللبناني فضل شاكر إجراء بروفاته استعدادًا لإحياء حفله المقرر إقامته يوم 22 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في حفل يُعد الأول له بعد غياب استمر لسنوات.

ويترقب جمهور فضل شاكر عودته إلى إحياء الحفلات الغنائية من خلال هذا اللقاء، الذي يمثل محطة جديدة في مشواره الفني، وسط اهتمام بعودته إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر يستعد لطرح ميني ألبوم جديد

في سياق آخر، يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني ألبوم جديد، يعود به إلى الساحة الفنية، بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواصل التحضير لمجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

كان فضل شاكر قد اتفق خلال الفترة الماضية على تقديم عدد من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، في إطار استعداداته للمرحلة الفنية الجديدة، التي يسعى من خلالها إلى استئناف نشاطه الغنائي وتقديم أعمال جديدة لجمهوره.

فضل شاكر الفنان فضل شاكر السعودية الرياض موسم الرياض

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