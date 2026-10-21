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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يستعيد ملحمة النصر في أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح»

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
أحمد البهى

استعاد المسرح القومي بطولات حرب أكتوبر المجيدة، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر، في أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح»، التي نظمها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بعنوان «حدث في أكتوبر»، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، وتسليطًا للضوء على حضور الحدث الوطني في المسرح المصري، وما قدمه الفن من أعمال استلهمت بطولات المصريين وتضحياتهم.

أُقيمت الأمسية من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان سامح مجاهد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ونخبة من الفنانين والمبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية والثقافية، من بينهم فاطمة حسين رياض، وماضي توفيق الدقن، ومحمد أبو العينين، ووفاء الحكيم، وهاني كمال، وجلال عثمان،و عبد الرحيم حسن.

واستحضرت الأمسية محطات من ملحمة أكتوبر عبر مواد فيلمية وتسجيلات مصورة تناولت أحداث الحرب وبطولات الجنود المصريين وتضحيات الشهداء، مستعيدةً مشاهد من معركة استرداد سيناء ودلالاتها الوطنية والإنسانية. كما تضمن البرنامج مجموعة من الأغنيات الوطنية للفنانة الكبيرة شادية، التي عبّرت بأعمالها عن حب مصر والارتباط بأرضها، وجسدت وجدان المصريين في اللحظات التاريخية الفارقة.

وتولى الشاعر محمد بهجت إعداد الأمسية وتقديمها، مستعرضًا تجليات حرب أكتوبر في الفن المصري، فيما شهد البرنامج عرض مقتطفات من مسرحية «حدث في أكتوبر»، من تأليف إسماعيل العادلي وإخراج كرم مطاوع، في استعادة لتجربة مسرحية تناولت الحدث الوطني وقدّمته في قالب فني.

كما استعرضت الأمسية عددًا من الأعمال المسرحية التي تناولت القضايا الوطنية والتاريخية، من بينها «مدد مدد شدي حيلك يا بلد»، من إخراج عبد الغفار عودة، وألحان الموسيقار محمد نوح، وتأليف زكي عمر وأشعار إبراهيم رضوان، و«أرض كنعان»، من تأليف محمد العفيفي وإخراج جلال الشرقاوي، و«صلاح الدين وبيت المقدس»، من تأليف فرج أنطون وإخراج زكي طليمات، فضلًا عن «القاهرة في ألف عام»، و«الغول»، و«ليلة مصرع جيفارا»، و«وطني عكا»، وغيرها من الأعمال التي عكست روح الانتماء والوعي بالهوية المصرية، وأكدت دور المسرح في التعبير عن قضايا الوطن وتوثيق محطاته التاريخية.

وتندرج أمسيات «صالون حكايات المسرح» ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإحياء محطات بارزة من تاريخ الحركة المسرحية المصرية، من خلال لقاءات تجمع بين الحكي والتوثيق والفن، وتعيد تقديم التجارب المسرحية المرتبطة بالأحداث الوطنية للأجيال الجديدة، بما يعزز حضورها في الذاكرة الثقافية.

وأُقيمت الأمسية مجانًا للجمهور، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وبمادة فيلمية لمحمد فاضل القباني، فيما تولى الإخراج التنفيذي رحاب الألفي ومحمد سليم ومحمد الكرداوي، وأخرج الأمسية الفنان سامح مجاهد.

المسرح القومي بطولات حرب أكتوبر صالون حكايات المسرح الفنان إيهاب فهمي إيهاب فهمي سامح مجاهد

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