مها سليم تحذر من استغلال اسمها واسم شركتها

نشرت المنتجة مها سليم تحذيرًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حذرته من خلاله محاولات استغلال اسمها أو اسم الشركة لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.

وأكدت مها سليم أهمية عدم الانسياق وراء الأشخاص الذين قد يستغلون اسمها أو اسم الشركة في الترويج لممارسات غير قانونية أو الحصول على أموال دون وجه حق، مشددة على ضرورة التأكد من صحة أي معلومات أو عروض يتم تداولها باسمها أو باسم الشركة قبل التعامل معها.

وتخوض المنتجة مها سليم الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل قلب شمس ، والذي تتعاون فيه مع يسرا.

والمسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، سلوي عثمان ، انتصار ، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانغو بلاي.



