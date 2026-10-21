تركي آل الشيخ يروج لمسرحية «أنا مش عارفني».. اعرف موعد عرضها في موسم الرياض

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، للمسرحية الكوميدية «أنا مش عارفني»، التي تجمع الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، إلى جانب الفنان بيومي فؤاد، ضمن العروض المسرحية التي يستضيفها موسم الرياض.

وشارك تركي آل الشيخ مقطعًا من البرومو الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، كاشفًا عن موعد عرضه على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وكتب تركي آل الشيخ في منشوره: «المسرحية الكوميدية أنا مش عارفني من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال والفنان بيومي فؤاد، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي من 23 إلى 27 أكتوبر».



وتجمع مسرحية «أنا مش عارفني» عددًا من النجوم، في مقدمتهم عمرو يوسف وأسماء جلال وبيومي فؤاد، ومن المنتظر أن تقدم مجموعة من المواقف الكوميدية على خشبة مسرح محمد العلي، ضمن العروض المسرحية التي يشهدها موسم الرياض.

وكان الفنان عمرو يوسف، رد على إشادة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، به وبفريق مسرحية «أنا مش عارفني»، وذلك بعد نشر الأخير صورة تجمع أبطال العمل خلال توجههم إلى الرياض.