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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا الشربيني وقفت على غسل أمي وودّعت بابا على الحدود.. أبرز تصريحات ياسمين رئيس مع أنس بوخش

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أحمد البهى

حلت  الفنانة ياسمين رئيس ضيفة علي الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»، والمذاع علي عدد من المنصات الإلكترونية . 

وتحدثت ياسمين رئيس عن العديد من الأمور الشخصية والإنسانية في حياتها. 

وفي السطور التالية نرصد ابرز تصريحاتها : 

اختفاء والدها: 

استعادت ياسمين رئيس ذكريات طفولتها في الكويت، مشيرة إلى أن حياتها شهدت تحولًا قاسيًا عام 1990، مع تدهور الأوضاع آنذاك وفقدانها الاتصال بوالدها الفلسطيني، الذي ودعته على الحدود ولم تره بعد ذلك. 

وأضافت ياسمين رئيس أنها ظلت لسنوات لا تعلم مصير والدها، حتي شاهدته في حلم أخبرها فيه عن وفاته. 

رحيل والدتها: 

وتحدثت الفنانة عن رحيل والدتها بعد معاناتها مع مرض السرطان، ووصفت التجربة بأنها من أصعب المحطات التي مرت بها. 

وأوضحت أن والدتها كانت مصدر دعم وقوة لها ولأسرتها، وأن فقدانها غيّر نظرتها إلى الحياة، وجعلها أكثر إدراكًا لحقيقة الفقد وصعوبة تقبل غياب الأشخاص المقربين.

ومن بين أكثر اللحظات تأثيرًا في حديثها، تعبيرها عن شعورها بحضور والدتها في ملامحها، قائلة: «لما ببص في المراية بشوف أمي»، في إشارة إلى استمرار ارتباطها بذكراها رغم رحيلها.

وكشفت ياسمين رئيس أنها لم تسطيع الدخول لغسل والدتها، مما دفع صديقتها الفنانة دينا الشربيني الي القيام بتلك المهمة. 

 

التشكيك في هويتها: 

وتطرقت ياسمين رئيس إلى الجدل الذي أثير حول هويتها وانتمائها، مؤكدة أنها تعتبر نفسها مصرية لأنها عاشت ونشأت في مصر، رغم أن والدها فلسطيني ووالدتها مصرية، وأنها وُلدت في الكويت.

وشددت على رفضها التشكيك في هويتها بسبب أصول والدها أو مكان ميلادها، موضحة أن سنوات حياتها ونشأتها في مصر تمثلان جزءًا أساسيًا من انتمائها.

الفنانة ياسمين رئيس ياسمين رئيس الإعلامي الإماراتي أنس بوخش أنس بوخش ABtalks

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