قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية: دوي انفجار قرب مطار عدن
بعد التعدي على الصحفي.. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركة أمن مستشفى 6 أكتوبر المركزي
مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة
من أزمة الانقطاعات إلى تأمين الطاقة.. كيف دعم قطاع الكهرباء المشروعات التنموية؟
نجم الزمالك السابق: محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد
أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة
ضحيتان ومصابان وأسرة تحت الأنقاض.. ماذا حدث في عقار شارع سعد زغلول بالإسكندرية؟
بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم
حاول تنفيذها 10 أكتوبر.. فايننشال تايمز: ترامب منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة
أسعار وبرامج عمرة 2026.. دليل شامل للتكاليف ومستويات الإقامة وشروط السفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله: أنيس منصور.. سندباد الأدب وفيلسوف الصحافة

في ذكرى رحيله: أنيس منصور.. سندباد الأدب وفيلسوف الصحافة
في ذكرى رحيله: أنيس منصور.. سندباد الأدب وفيلسوف الصحافة
أ ش أ

بين الفلسفة والأدب والصحافة وأدب الرحلات، امتدت مسيرة الكاتب والأديب أنيس منصور، الذي تحل اليوم /الأربعاء/ 21 أكتوبر ذكرى رحيله، تاركًا بصمة مميزة في الصحافة المصرية والعربية، وميراثًا فكريًا وأدبيًا متنوعًا أغنى به المكتبة العربية على مدار عقود.

كان صحفيًا ذا طابع خاص، وصاحب قلم جريء ورأي حر، جمع في كتاباته بين عمق الفكرة وبساطة الأسلوب، حتى قيل عنه إنه موسوعة معرفية متنقلة.

وُلد أنيس منصور في 18 أغسطس عام 1924 بمحافظة الدقهلية، بمركز شربين، ونشأ في قرية قرب المنصورة، فتأثر بالريف المصري وبحياة الغجر الذين كانوا يزورون القرية من حين إلى آخر. وحفظ القرآن الكريم في طفولته بكتاب القرية، وكانت له حكايات عديدة عن تلك المرحلة، روى بعضها في كتابه "عاشوا في حياتي". وظهرت علامات نبوغه مبكرًا، إذ كان الأول على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية.

التحق منصور بكلية الآداب في جامعة القاهرة، واختار قسم الفلسفة برغبته، وحصل على الليسانس عام 1947. ثم عمل مدرسًا للفلسفة الحديثة بكلية الآداب في جامعة عين شمس من عام 1954 حتى عام 1963، قبل أن يتفرغ للكتابة والعمل الصحفي والإبداع الأدبي، ثم يعود إلى التدريس مرة أخرى عام 1975.

وكان عباس محمود العقاد أحد أبرز المؤثرين في تكوينه الفكري؛ إذ كان منصور من رواد صالونه الأسبوعي الذي ضم كوكبة من عمالقة الأدب المصري، من بينهم طه حسين وتوفيق الحكيم وسلامة موسى. وسجل ذكرياته عن تلك المرحلة في كتابه الشهير "في صالون العقاد كانت لنا أيام"، موثقًا جانبًا من الحياة الفكرية والأدبية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين.

ومن الفلسفة إلى الصحافة، بدأت رحلة منصور في مؤسسة "أخبار اليوم"، حيث تتلمذ على يد علي ومصطفى أمين، ثم انتقل إلى مؤسسة "الأهرام". وفي عام 1976، تولى رئاسة مجلس إدارة "دار المعارف"، ثم كلفه الرئيس الراحل أنور السادات بتأسيس مجلة "أكتوبر" في 31 أكتوبر من العام نفسه.

وكانت علاقته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات وطيدة؛ إذ كان صديقًا مقربًا ومستشارًا له، ورافقه في زيارته إلى القدس عام 1977، وحضر معه لقاءات ومواقف سياسية تاريخية، في مقدمتها مفاوضات كامب ديفيد. وكان بينهما موعد أسبوعي كل يوم ثلاثاء، يتحاوران خلاله لساعات طويلة في أمور متنوعة، ما جعل منصور من أكثر الصحفيين حظًا في إجراء الحوارات واللقاءات الصحفية مع الرئيس السادات.

وامتلك أنيس منصور ثقافة موسوعية ساعده عليها إتقانه لغات عدة، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية والروسية والعبرية واللاتينية، إلى جانب العربية. وأتاح له ذلك الاطلاع على ثقافات وآداب وفلسفات مختلفة، وترجمة عدد كبير من الكتب الفكرية والمسرحيات والأعمال الأدبية الأجنبية إلى العربية، من أبرزها كتاب "الخالدون مائة أعظمهم محمد" لمايكل هارت.

وكان السفر أحد المسارات التي اتسعت فيها تجربته الأدبية، حتى صار من رواد أدب الرحلات، وهو ما عبّرت عنه زوجته بقولها: "أنيس كان يعشق ثلاثة أشياء أنا والسفر والكتابة". ومن أبرز أعماله في هذا المجال كتاب "حول العالم في 200 يوم"، الصادر عام 1963، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، وتُرجم إلى أكثر من عشر لغات، وظل يتصدر مبيعات دور النشر والمكتبات لسنوات، ولا يزال القراء يطلبونه. ومن مؤلفاته في هذا المجال أيضًا "أطيب تحياتي من موسكو" و"بلاد الله لخلق الله" و"أعجب الرحلات في التاريخ".

ولم تقتصر كتاباته على الفلسفة والرحلات، بل امتدت إلى عالم ما وراء الطبيعة، حيث قدم مؤلفات لاقت رواجًا واسعًا، منها "الذين هبطوا من السماء" و"الذين عادوا إلى السماء" و"أرواح وأشباح" و"لعنة الفراعنة".

كما كتب للمسرح والتلفزيون، وتحولت بعض أعماله إلى أفلام ومسلسلات، منها "من الذي لا يحب فاطمة" و"عريس لفاطمة" و"غاضبون وغاضبات" و"هي وغيرها" و"يعود الماضي يعود". ومن مسرحياته "حلمك يا شيخ علام" و"جمعية كل واشكر" و"الأحياء المجاورة" و"مين قتل مين؟".

وعُرف بكتاباته التي تناولت المرأة، حتى منحه عموده الصحفي "مواقف" لقب "عدو المرأة"، على غير حقيقته؛ إذ أوضح أن ما كتبه عن المرأة كان مما يُحكى له، وليس نابعًا من تجارب شخصية. كما اشتهر بالحكم والتأملات التي عبّرت عن نظرته إلى الحياة والناس، ومنحته أسلوبًا خاصًا في مخاطبة القراء، يقوم على المزج بين الفكرة الفلسفية والعبارة المباشرة.

وحصد أنيس منصور خلال مسيرته عددًا من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1963، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1981، وجائزة مبارك في الآداب عام 2001، والدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة، وجائزة الفارس الذهبي التي منحها له التلفزيون المصري، وحصل عليها لأربع سنوات متتالية. كما فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأولى من مؤسسة السوق العربية في لندن.

وفي سنواته الأخيرة، تفرغ لكتابة مقالاته في "الشرق الأوسط" وعموده الشهير "مواقف" في "الأهرام"، إلى جانب العمل على مذكراته التي كان حريصًا على إنهائها. غير أن حالته الصحية تدهورت إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد وشرخ بين فقرات الظهر، حتى رحل صباح الجمعة 21 أكتوبر 2011، عن عمر ناهز 87 عامًا، أثناء كتابته مذكراته.

ويبقى أنيس منصور علامة بارزة في الأدب والفكر العربي، بما تركه من مؤلفات متنوعة وتجربة صحفية وأدبية ثرية، جعلت اسمه حاضرًا في ذاكرة الثقافة العربية.

الفلسفة والأدب والصحافة الكاتب والأديب أنيس منصور الصحافة المصرية والعربية صاحب قلم جريء ورأي حر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك

بعد الفوز على بترول أسيوط.. راحة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا

سيدة بمدينة طنطا

بقالي 9 شهور معرفش حاجة عنها.. سيدة تستغيث من طليقها بطنطا: مش عارفة أوصل لبنتي

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

فيديو

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد