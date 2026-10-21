مهرجان الموسيقى العربية.. وليد توفيق وأمل غربي يحييان حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأربعاء، حفلًا غنائيًا يجمع الفنان اللبناني وليد توفيق والفنانة التونسية أمل غربي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتحيي أمل غربي الفاصل الغنائي الأول من الحفل، بمشاركة المطربين رضوى سعيد وياسر سليمان، حيث يقدمون مجموعة من الأعمال الغنائية التي تجمع بين الطرب الأصيل وتنوع الألوان الموسيقية العربية.

ويشارك نجما الأوبرا أشرف وليد ورحاب عمر في الحفل، ويختتم الحفل بوصلة غنائية للفنان وليد توفيق ، حيث يقدم باقة من أشهر أغنياته .

ويصاحب الفقرات الغنائية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويأتي الحفل ضمن برنامج مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يواصل تقديم مجموعة من الأمسيات الفنية بمشاركة نخبة من المطربين والموسيقيين من مصر ومختلف الدول العربية، احتفاءً بتراث الموسيقى العربية وإبرازًا لتنوع تجاربها الفنية.



