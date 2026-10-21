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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حماد: تحضير فيلم خروج آمن استغرق 9 شهور

محمد حماد
محمد حماد
أحمد البهى

انطلق المؤتمر الصحفي لفيلم "خروج آمن" للمخرج محمد حماد والذى يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي. 
 

وكشف محمد حماد تفاصيل عن العمل مضيفا أن العمل يدعو إلى التسامح وضد التطرف الديني. 
 

وقال محمد حماد : إن العمل أخد فترة حتى يخرج إلى النور والتحضير الخاص كان 9 شهور متقطعة ولذلك استعنت بوجوه جديدة كونه عملا مستقلا. 
فيلم "خروج آمن" من تأليف وإخراج محمد حماد، بطولة الوجوه الجديدة مروان وليد ورُدينة فؤاد و حازم عصام و الممثلة القديرة ماجدة منير وهو من إنتاج شركة باريدوليا للإنتاج السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول سمعان الشاب القبطي الذي يعمل فرد أمن في إحدى عمارات وسط البلد في القاهرة، و يُعاني من اضطراب بعد الصدمة المُزمن بعد مقتل والده في حادث.


يحقق فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد إنجازًا جديدًا بترشحه لجائزة أفضل سيناريو في الدورة التاسعة عشرة من جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA)، المعروفة إعلاميًا باسم «أوسكار آسيا»، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها يوم 30 أكتوبر 2026 بمدينة جولد كوست الأسترالية.

وبين عروضه ومشاركاته في المهرجانات السينمائية بأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يواصل الفيلم توسيع نطاق حضوره الدولي، متنقلًا بين أربع قارات، وذلك منذ عرضه الأول في برلين إلى شنغهاي، مرورًا بميلانو وكولونيا وريو دي جانيرو وبلجراد، وصولًا إلى الجونة ومونبيليه، يواصل فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد رحلته الدولية عبر ثمانية مهرجانات سينمائية، متنقلًا بين أربع قارات، بالتوازي مع وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل سيناريو في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ، في مسيرة تعزز حضور الفيلم المصري على خريطة السينما العالمية، والاهتمام بتجربته السينمائية على المستوى العالمي.

خروج آمن محمد حماد المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الجونة

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