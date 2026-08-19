طريقة عمل الصابون السائل في المنزل.. وصفة سهلة واقتصادية بخطوات بسيطة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الصابون السائل في المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض منتجات التنظيف، ويمكن تحضير كمية مناسبة للاستخدام المنزلي بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، مع إمكانية التحكم في القوام والرائحة حسب الرغبة.

تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلي هبه محمد طريقة عمل الصابون السائل.

طريقة عمل الصابون السائل

وتعد صناعة الصابون السائل منزليًا من الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك المنظفات، لكن يجب الانتباه إلى استخدام مكونات مناسبة وعدم خلط مواد التنظيف المختلفة معًا.

مكونات عمل الصابون السائل

لتحضير كمية منزلية بسيطة من الصابون السائل، يمكن تجهيز المكونات التالية:

- 1 لتر من الماء الدافئ.

- 100 مل من صابون الأطباق السائل المركز.

- 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

- 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين، وهو مكون اختياري.

- ملعقة صغيرة من الملح مذابة في كمية قليلة من الماء.

- رائحة عطرية مخصصة للمنظفات، حسب الرغبة.

طريقة عمل الصابون السائل

الخطوة الأولى

ضعي لتر الماء الدافئ في وعاء نظيف وجاف، ثم أضيفي إليه الصابون السائل المركز تدريجيًا.

وقلّبي المكونات ببطء باستخدام ملعقة نظيفة، حتى تمتزج جيدًا، مع تجنب التقليب العنيف حتى لا تتكون كمية كبيرة من الرغوة.

الخطوة الثانية

أضيفي بيكربونات الصوديوم إلى الخليط تدريجيًا مع التقليب، ثم أضيفي الجلسرين إذا رغبتِ في استخدامه.

يساعد الجلسرين على إعطاء الخليط ملمسًا أكثر نعومة، لكنه ليس ضروريًا للحصول على الصابون السائل.

الخطوة الثالثة

ذوبي ملعقة صغيرة من الملح في كمية قليلة من الماء، ثم أضيفي المحلول إلى الخليط بالتدريج مع التقليب.

ومن المهم عدم إضافة كمية كبيرة من الملح دفعة واحدة؛ لأن زيادة الملح لا تعني بالضرورة الحصول على صابون أكثر سمكًا، وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتغير قوام المنتج.

الخطوة الرابعة

اتركي الخليط عدة ساعات في وعاء مغلق نسبيًا حتى تهدأ الرغوة ويستقر القوام.

بعد ذلك، يمكن نقله إلى زجاجة نظيفة ومخصصة للمنظفات، مع كتابة محتواها عليها لتجنب استخدامها بالخطأ في أغراض أخرى.

نصائح للحصول على صابون سائل جيد

يفضل استخدام ماء نظيف، وعدم المبالغة في كمية المكونات بهدف زيادة قوة التنظيف أو كثافة الصابون.

كما يجب اختبار كمية صغيرة أولًا على الأواني أو الأسطح للتأكد من ملاءمة الخليط، خصوصًا إذا كانت البشرة حساسة تجاه بعض مواد التنظيف.

وفي حالة استخدام عطر، يجب اختيار نوع مخصص للاستخدام في منتجات التنظيف وعدم إضافة الزيوت العطرية بشكل عشوائي.

أخطاء يجب تجنبها عند عمل الصابون السائل

من أكثر الأخطاء شيوعًا إضافة كميات كبيرة من الملح أو المواد المختلفة اعتقادًا أن ذلك سيزيد قوة الصابون، بينما قد يؤدي إلى تغير القوام أو انخفاض كفاءة المنتج.

كما يجب عدم خلط الصابون أو أي منظف منزلي مع الكلور أو الأمونيا أو منظفات أخرى؛ لأن بعض الخلطات الكيميائية قد تنتج أبخرة خطرة على الجهاز التنفسي.

ويفضل أيضًا ارتداء قفازات عند التعامل مع مواد التنظيف، وإبعاد الخليط عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

هل يمكن استخدام الصابون السائل لكل شيء؟

ليس بالضرورة؛ فتركيبات التنظيف تختلف حسب الاستخدام. وما يصلح للأطباق قد لا يكون مناسبًا للملابس أو الأرضيات أو الأسطح الحساسة.

لذلك يفضل استخدام المنتج المنزلي في الغرض الذي تم تحضيره من أجله، وعدم استخدامه على الأسطح أو الأدوات التي قد تتأثر بمكوناته.