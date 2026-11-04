القبض على أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة)، وضبط بحوزته (صاعق كهربائى – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الصواعق الكهربائية على خلاف الحقيقة وعقب التحصل منهم على مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





