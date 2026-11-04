محافظ القليوبية يشهد احتفالية تكريم أبطال «تحدي القراءة العربي» بالمحافظة

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، احتفالية تكريم أبطال المحافظة الفائزين في الموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة على مستوى الجمهورية، وما حققوه من مراكز متقدمة عكست ما يمتلكه أبناء القليوبية من قدرات علمية وثقافية، وشغف بالقراءة والمعرفة، وقدرة على المنافسة والتميز في واحدة من أبرز المبادرات الثقافية على مستوى الوطن العربي.



واستُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبته تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم توالت الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها الطلاب، وتضمنت عروضًا وفقرات وطنية عبّرت عن حب مصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وعكست روح الانتماء والولاء للوطن، خاصة مع تزامن الاحتفالية مع أعقاب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، شهر العزة والكرامة والانتصارات.

كما جسدت هذه الفقرات جانبًا من الأنشطة التربوية والفنية التي تنفذها الإدارات التعليمية والمدارس، ودورها في تنمية وعي الطلاب وصقل مواهبهم وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم.

وخلال الاحتفالية، قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكريم الفائزين والمتميزين في الموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، تقديرًا لما حققوه من إنجازات مشرفة على مستوى الجمهورية، حيث كرّم الطالبة رحمة محمد فتحي، بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في فئة ذوي الهمم، والطالب مؤمن أحمد عز الدين، بمدرسة بهتيم الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم داليا حسانين أبو الخير، أخصائي مكتبات أول، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة «المشرف المتميز».

كما قام المحافظ بتكريم المشرفين والقائمين على دعم الطلاب وتوجيههم، وهم الأستاذ أحمد حمدي إبراهيم، أخصائي مكتبة خبير بمدرسة النور للمكفوفين، والأستاذة منى شحاته ويصا، موجه أول المكتبات بإدارة شرق شبرا، والأستاذة إيمان مرسي السيد، القائم بأعمال موجه عام المكتبات بالقليوبية، تقديرًا لجهودهم في اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية مهارات القراءة والمعرفة وتشجيع الطلاب على تحقيق التميز.

وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن ما حققه أبناء المحافظة في الموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي» يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعكس ما يمتلكه الطلاب من طاقات واعدة وقدرات متميزة تستحق الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية وعيه وثقافته يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قادر على الإبداع ومواكبة متطلبات المستقبل.

وقال المحافظ: «إن القراءة ليست مجرد هواية أو وسيلة لاكتساب المعلومات، بل هي استثمار حقيقي في عقول أبنائنا، وأحد أهم أدوات بناء الشخصية الواعية القادرة على التفكير والإبداع والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن. وما حققه أبناء القليوبية من مراكز متقدمة في تحدي القراءة العربي يؤكد امتلاكهم قدرات متميزة تستحق كل الدعم والتقدير، ويقدم نماذج مشرفة ترفع اسم مصر في المحافل العربية».

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، وتوفير المناخ الداعم لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، مشيدًا بجهود القيادات التعليمية والمعلمين والمشرفين في تحفيز الطلاب على القراءة وترسيخ ثقافة المعرفة داخل المدارس، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة للتعاون بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمل مسؤولية المستقبل.

وتأتي هذه الإنجازات امتدادًا للمشاركة المتميزة لأبناء القليوبية ضمن الوفد الممثل لمصر في الحفل الختامي للموسم العاشر من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، الذي أُقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات، بما يعكس قدرتهم على المنافسة وتمثيل وطنهم بصورة مشرفة في المحافل العربية.