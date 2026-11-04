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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي لطالب بطب أسنان عين شمس.. ذهبية وفضية في بطولة ITKF

الطالب عمر شريف بالفرقة الاولي كلية طب الأسنان
الطالب عمر شريف بالفرقة الاولي كلية طب الأسنان
حسام الفقي

حقق الطالب عمر شريف بالفرقة الاولي كلية طب الأسنان جامعة عين شمس إنجازًا رياضيًا عالميًا متميزًا، بحصوله على الميدالية الذهبية في أنبو والميدالية الفضية في الكاتا جماعي خلال مشاركته في بطولة العالم الثالثة والعشرين للكاراتيه التقليدي (ITKF)، التي استضافتها القاهرة، بمشاركة نخبة من أبطال ولاعبي الكاراتيه من مختلف دول العالم.
وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، ليضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة لطلاب الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ويعكس هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي الذي قدمه الطالب خلال منافسات البطولة، وقدرته على تحقيق التميز الرياضي، بما يؤكد ما يمتلكه طلاب جامعة عين شمس و كلية طب الأسنان من مواهب وقدرات واعدة في مختلف المجالات، ويرفع اسم الجامعة عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص جامعة عين شمس وكلية طب الأسنان على دعم المواهب الطلابية، وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية متكاملة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

خالص التهنئة للطالب عمر شريف على هذا الإنجاز المشرف، مع أطيب التمنيات بدوام النجاح والتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الطالب عمر شريف

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