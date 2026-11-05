خلاف على قطعة أرض.. القبض على المتهم بتحريض سيدتين بالتعدي على أخرى بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام سيدتين بالتعدى بالضرب على آخرى بتحريض من أحد الأشخاص بقصد الإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكها بالإسماعيلية.





بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة الزراعية بين (المجنى عليها "مصابة بجروح قطعية بالرأس") والمشكو فى حقهم (مزارع، ونجلته وزوجة نجله "مصابتان بجروح قطعية وسحجات") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، قام على إثرها المزارع بتهديد المجنى عليها بإستخدام آلة حادة "منجل" فضلاً عن تحريضه لنجلته وزوجة نجله للتعدى عليها بالضرب.





أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الآلة الحادة "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإتهموا المجنى عليها بالتعدى عليهم بالسب والضرب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.