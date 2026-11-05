حبس شخص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

قررت جهات التحقيق حبس شخص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه )عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 4 شرائح خطوط هواتف محمولة لشركات محمول مختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه (3) وقائع بذات الأسلوب.