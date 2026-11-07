عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، ليستقر عيار 21 عند 6210 جنيهات للبيع، بعد انخفاضه بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس، بحسب آخر تحديثات سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، فيما سجل سعر الشراء 6180 جنيهًا، ليحافظ على مستوياته مع بداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7095 جنيهًا للبيع، بينما سجل نحو 7065 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5325 جنيهًا للبيع، مقابل 5295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4140 جنيهًا للبيع، و4120 جنيهًا للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 49680 جنيهًا للبيع و49440 جنيهًا للشراء، فيما بلغت أوقية الذهب عالميًا 4072 دولارًا.