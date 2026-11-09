قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي بالدوحة
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت قيادة علي ماهر |5 تغييرات تضرب قائمة حسام حسن.. عودة الشناوي والونش وصدمة إمام عاشور

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن 5 تغييرات أجراها علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على القائمة التي كان حسام حسن قد استقر عليها لخوض مباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "أجرى علي ماهر 5 تغييرات على قائمة حسام حسن التي كان من المفترض أن تخوض مباراتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا".

وأضاف: "أولى تغييرات علي ماهر تمثلت في إعادة محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارس مرماه، إلى قائمة المنتخب، مع استبعاد البلعوطي، حارس البنك الأهلي".

وتابع: "التغيير الثاني كان استدعاء محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، لأول مرة منذ أكثر من عامين، لتعزيز الخط الدفاعي، مقابل استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، الذي غاب عن القائمة خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "التغيير الثالث تمثل في اختيار محمود مرعي، مدافع بيراميدز، بدلًا من عمر فايد، مدافع فرينوزني الإيطالي".

وواصل: "رابع التغييرات كان إضافة ناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، إلى القائمة، بعدما كان خارج حسابات حسام حسن، مع استبعاد إمام عاشور، لاعب الأهلي، بسبب غيابه عن المشاركة في المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "التغيير الخامس تمثل في ضم محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، في ظل استمرار غياب حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري".

الإعلامي عبدالناصر الإعلامي عبدالناصر زيدان عبدالناصر زيدان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر علي ماهر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية وبحث الملفات الدولية

تميم خلاف

سفير مصر في بيروت: التعاون الصحي مع لبنان محور رئيسي بالعلاقات الثنائية

العقيد الركن ماجد النزيلي

سقوط 127 مسلحا بين قتيل وجريح.. القوات اليمنية تشنّ مئات الضربات على الحوثيين

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد