تحت قيادة علي ماهر |5 تغييرات تضرب قائمة حسام حسن.. عودة الشناوي والونش وصدمة إمام عاشور

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن 5 تغييرات أجراها علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على القائمة التي كان حسام حسن قد استقر عليها لخوض مباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "أجرى علي ماهر 5 تغييرات على قائمة حسام حسن التي كان من المفترض أن تخوض مباراتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا".

وأضاف: "أولى تغييرات علي ماهر تمثلت في إعادة محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارس مرماه، إلى قائمة المنتخب، مع استبعاد البلعوطي، حارس البنك الأهلي".

وتابع: "التغيير الثاني كان استدعاء محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، لأول مرة منذ أكثر من عامين، لتعزيز الخط الدفاعي، مقابل استبعاد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، الذي غاب عن القائمة خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "التغيير الثالث تمثل في اختيار محمود مرعي، مدافع بيراميدز، بدلًا من عمر فايد، مدافع فرينوزني الإيطالي".

وواصل: "رابع التغييرات كان إضافة ناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، إلى القائمة، بعدما كان خارج حسابات حسام حسن، مع استبعاد إمام عاشور، لاعب الأهلي، بسبب غيابه عن المشاركة في المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "التغيير الخامس تمثل في ضم محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، في ظل استمرار غياب حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري".