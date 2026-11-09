مخاوف من ضربة أمريكية.. إيران توزّع اليود على المدنيين قرب المنشآت النووية

وسط تحذيرات متصاعدة من سيناريو نووي في الحرب مع إيران، بدأت السلطات الصحية توزيع أقراص اليود المضادة للإشعاع على المدنيين القريبين من المنشآت النووية الإيرانية، بينما تتعالى التحذيرات داخل الولايات المتحدة من هجمات انتقامية محتملة.

توزيع أقراص اليود قرب المنشآت النووية

وبحسب ما نقلته صحيفة التايمز اللندنية عن مسؤول طبي في وزارة الصحة الإيرانية، فإن التوزيع يجري داخل نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية، وتحديداً في محافظة أصفهان.

وقال المسؤول: "نعم، نحن نوزع اليود.. خلال كل حرب، حاولنا توزيعه في هذا النطاق".

تنبيهات طارئة للمدنيين

ويتزامن ذلك مع بث تنبيهات طارئة في إيران تشرح للسكان ما يجب فعله إذا تعرضت المواقع النووية لضربة أمريكية، خاصة إذا كانت نووية.

لماذا اليود؟

السبب علمي ومخيف في آن واحد، وفقا للتقرير، فإن أي ضربة نووية أو تدمير كبير لمنشأة نووية قد يطلق يوداً مشعاً في الهواء.. تمتصه الغدة الدرقية، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، خاصة لدى الأطفال.

وأقراص اليود تعمل على تشبيع الغدة الدرقية باليود الآمن، حتى لا تمتص اليود المشع.

بوشهر: توزيع 18 ألف قرص

ورغم النفي الرسمي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مستشفيات بوشهر - حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران - خزّنت ووزعت أقراص الحماية من الإشعاع.

ونقل نادي الصحفيين الشباب أن 180 ألف قرص تم توزيعها قبل بدء القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في يونيو 2025، بدءاً من محيط المحطة ثم لتشمل المدينة كلها.

ترامب والخيار النووي

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير الأسبوع الماضي عن تفكير الرئيس دونالد ترامب في استخدام أسلحة نووية لتدمير مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم وموقع بيك آكس ماونتن تحت الأرض، وهما من أبرز مكونات برنامج إيران النووي.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على CBS يوم الأحد، قال ترامب إنه لا توجد لديه خطط فورية للتصعيد، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك".

لكن تصريحاته جاءت بعد سلسلة اجتماعات عاجلة مع فريق الأمن القومي لبحث إعادة فتح الحملة الجوية ضد إيران، وسط استمرار محادثات وقف إطلاق النار.

وقال أعضاء سابقون في مجتمع الاستخبارات الأمريكية إن ترامب أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران وحرسها الثوري بامتلاك سلاح نووي، وأن خيار الضربة النووية لا يزال مطروحاً.وفي 2 نوفمبر، زعم تاكر كارلسون أن الضربة النووية الأمريكية باتت "على بعد أيام فقط".

تحذير داخل أمريكا: استعدوا

وفي الولايات المتحدة، لم تصدر تحذيرات رسمية بشأن الإشعاع، لكن مسؤولين سابقين في FBI، بينهم كريس سويكر ودان بونجينو، حثّوا الأمريكيين على تخزين الإمدادات الطارئة تحسباً لهجوم محتمل إذا تحولت الحرب إلى نووية.

كما أصدر البنتاجون تنبيهاً ضمن خطة "حصن أمريكا" لجميع القواعد العسكرية للاستعداد لانقطاع الإمدادات لمدة 90 يوماً على الأقل في حال وقوع كارثة كبرى داخل الأراضي الأمريكية.

خبراء: اليود ينقّي المياه أيضاً

من جهته، قال شون جولد، الجندي الأمريكي السابق ومؤسس موقع TruePrepper، إن أقراص اليود لا تحمي من الإشعاع فقط، بل تنقّي المياه أيضاً خلال ساعة من البكتيريا أو التلوث الإشعاعي، ونصح بأن تحتوي حقيبة الطوارئ لكل أمريكي على اليود أو بدائل مثل المبيض.

مشهد تكرر في أوكرانيا وبولندا

وليس هذا المشهد جديداً، ففي 2022، وزعت أوكرانيا أقراص اليود على سكان محيط محطة زابوريزهيا النووية بمسافة 30 ميلاً بعد القصف الروسي، بينما نقلت بولندا أكثر من 57 مليون قرص من احتياطياتها الاستراتيجية إلى إدارات الإطفاء تحسباً لتسرب إشعاعي.