قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف من ضربة أمريكية.. إيران توزّع اليود على المدنيين قرب المنشآت النووية

إيران توزّع أقراص اليود على المدنيين قرب المنشآت النووية
إيران توزّع أقراص اليود على المدنيين قرب المنشآت النووية
خاطر عبادة

وسط تحذيرات متصاعدة من سيناريو نووي في الحرب مع إيران، بدأت السلطات الصحية توزيع أقراص اليود المضادة للإشعاع على المدنيين القريبين من المنشآت النووية الإيرانية، بينما تتعالى التحذيرات داخل الولايات المتحدة من هجمات انتقامية محتملة.

توزيع أقراص اليود قرب المنشآت النووية

وبحسب ما نقلته صحيفة التايمز اللندنية عن مسؤول طبي في وزارة الصحة الإيرانية، فإن التوزيع يجري داخل نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية، وتحديداً في محافظة أصفهان.

وقال المسؤول: "نعم، نحن نوزع اليود.. خلال كل حرب، حاولنا توزيعه في هذا النطاق".

تنبيهات طارئة للمدنيين

ويتزامن ذلك مع بث تنبيهات طارئة في إيران تشرح للسكان ما يجب فعله إذا تعرضت المواقع النووية لضربة أمريكية، خاصة إذا كانت نووية.

لماذا اليود؟

السبب علمي ومخيف في آن واحد، وفقا للتقرير، فإن أي ضربة نووية أو تدمير كبير لمنشأة نووية قد يطلق يوداً مشعاً في الهواء.. تمتصه الغدة الدرقية، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، خاصة لدى الأطفال.

وأقراص اليود تعمل على تشبيع الغدة الدرقية باليود الآمن، حتى لا تمتص اليود المشع.

بوشهر: توزيع 18 ألف قرص 

ورغم النفي الرسمي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مستشفيات بوشهر - حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران - خزّنت ووزعت أقراص الحماية من الإشعاع.

ونقل نادي الصحفيين الشباب أن 180 ألف قرص تم توزيعها قبل بدء القتال بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في يونيو 2025، بدءاً من محيط المحطة ثم لتشمل المدينة كلها.

ترامب والخيار النووي

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير الأسبوع الماضي عن تفكير الرئيس دونالد ترامب في استخدام أسلحة نووية لتدمير مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم وموقع بيك آكس ماونتن تحت الأرض، وهما من أبرز مكونات برنامج إيران النووي.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على CBS يوم الأحد، قال ترامب إنه لا توجد لديه خطط فورية للتصعيد، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك".

لكن تصريحاته جاءت بعد سلسلة اجتماعات عاجلة مع فريق الأمن القومي لبحث إعادة فتح الحملة الجوية ضد إيران، وسط استمرار محادثات وقف إطلاق النار.

وقال أعضاء سابقون في مجتمع الاستخبارات الأمريكية إن ترامب أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران وحرسها الثوري بامتلاك سلاح نووي، وأن خيار الضربة النووية لا يزال مطروحاً.وفي 2 نوفمبر، زعم تاكر كارلسون أن الضربة النووية الأمريكية باتت "على بعد أيام فقط".

تحذير داخل أمريكا: استعدوا

وفي الولايات المتحدة، لم تصدر تحذيرات رسمية بشأن الإشعاع، لكن مسؤولين سابقين في FBI، بينهم كريس سويكر ودان بونجينو، حثّوا الأمريكيين على تخزين الإمدادات الطارئة تحسباً لهجوم محتمل إذا تحولت الحرب إلى نووية.

كما أصدر البنتاجون تنبيهاً ضمن خطة "حصن أمريكا" لجميع القواعد العسكرية للاستعداد لانقطاع الإمدادات لمدة 90 يوماً على الأقل في حال وقوع كارثة كبرى داخل الأراضي الأمريكية.

خبراء: اليود ينقّي المياه أيضاً

من جهته، قال شون جولد، الجندي الأمريكي السابق ومؤسس موقع TruePrepper، إن أقراص اليود لا تحمي من الإشعاع فقط، بل تنقّي المياه أيضاً خلال ساعة من البكتيريا أو التلوث الإشعاعي، ونصح بأن تحتوي حقيبة الطوارئ لكل أمريكي على اليود أو بدائل مثل المبيض.

مشهد تكرر في أوكرانيا وبولندا

وليس هذا المشهد جديداً، ففي 2022، وزعت أوكرانيا أقراص اليود على سكان محيط محطة زابوريزهيا النووية بمسافة 30 ميلاً بعد القصف الروسي، بينما نقلت بولندا أكثر من 57 مليون قرص من احتياطياتها الاستراتيجية إلى إدارات الإطفاء تحسباً لتسرب إشعاعي.

أقراص اليود ضربة نووية حرب نووية منشآت نووية إيرانية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

ملابس الشتاء

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

عسل اسود

فوائد وأضرار لا تتجاهلها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود على الريق؟

ألم الأسنان

في هذه الحالة عالج ألم الأسنان بالماء البارد

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد