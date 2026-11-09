رسميًا.. الإسباني باو كوبارسي يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2026

كشفت الإعلامية والناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن تتويج النجم الإسباني باو كوبارسي بجائزة الفتى الذهبي لعام 2026.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا.. النجم الإسباني باو كوبارسي يتوّج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2026

حيث توج النجم الإسباني الشاب باو كوبارسي، مدافع نادي برشلونة، بجائزة الفتى الذهبي «Golden Boy» لعام 2026، المقدمة من صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، والتي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا ينشط في الدوريات الأوروبية.

وجاء تتويج كوبارسي، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، حيث نجح في فرض نفسه أحد أبرز المدافعين الشباب في كرة القدم الأوروبية.

كما ساهم مدافع برشلونة في تتويج فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، كما لعب دورًا مهمًا في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة