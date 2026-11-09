قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إطلاق كتاب فتح الرحمن في الهند لاستعراض 63 نموذجًا من إعجاز القرآن الكريم

إطلاق كتاب «فتح الرحمن» في الهند
إطلاق كتاب «فتح الرحمن» في الهند
عبد الرحمن محمد

شهدت جامعة معدن الثقافة الإسلامية في الهند إطلاق كتاب «فتح الرحمن في بيان إعجاز آي القرآن» للشيخ السيد إبراهيم خليل البخاري، العالم الهندي، وذلك على يد فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، في مناسبة علمية تسلط الضوء على جهود العلماء والباحثين في خدمة القرآن الكريم، والتعريف بوجوه إعجازه، وإبراز ما يتضمنه من دلالات ومعانٍ وهدايات.

ويقدم الكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة القرآنية، من خلال تناول جوانب متعددة من الإعجاز في القرآن الكريم، وعرض نماذج متنوعة تدعو القارئ إلى التأمل في دلالات الآيات وأسرار بيانها وما تحمله من هدايات. ويضم المؤلف 63 نموذجًا تتناول موضوعات مختلفة في الإعجاز القرآني، تشمل الجوانب اللغوية والبلاغية والتشريعية والتاريخية والعددية والعلمية، إلى جانب قضايا تتعلق بالعقيدة والأخبار الغيبية والأخلاق والإنسان والمجتمع.

ويعكس هذا التنوع في موضوعات الكتاب اتساع مجالات البحث في القرآن الكريم، وأهمية دراسته من زوايا معرفية متعددة، بما يتيح للباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية استكشاف أبعاد مختلفة من إعجازه، والتعرف على ما يتضمنه من معانٍ ودلالات تتصل بمختلف جوانب الحياة الإنسانية.

يأتي إصدار الكتاب في إطار الاهتمام المتواصل بالدراسات القرآنية، وتسليط الضوء على ما يتميز به القرآن الكريم من بلاغة وإحكام في التعبير وعمق في المعاني وتنوع في الهدايات. كما يسعى المؤلف إلى تقريب موضوع الإعجاز القرآني إلى القراء، من خلال تقديم نماذج من الآيات التي تفتح آفاقًا للتدبر والتفكر، وتشجع على مواصلة البحث في معاني كتاب الله العزيز.

ويتناول الشيخ السيد إبراهيم خليل البخاري في مؤلفه جوانب من الإعجاز اللغوي والبلاغي، من خلال إبراز دقة اختيار الألفاظ وجمال التراكيب وتناسب المعاني، إلى جانب التطرق إلى الأحكام التشريعية وما تتضمنه من مقاصد وقيم إنسانية، فضلًا عن القصص القرآني وما يشتمل عليه من دروس وعبر تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتحمل معاني تتصل بحياة الإنسان وسلوكه.

ويؤكد هذا العمل أهمية الجمع بين التدبر والتحليل العلمي في دراسة القرآن الكريم، إذ لا تقتصر غاية البحث في الإعجاز على التعرف على الخصائص البيانية والموضوعية للآيات، بل تمتد إلى استلهام ما تحمله من هدايات إيمانية وأخلاقية وتوجيهات تسهم في بناء الفرد والمجتمع، وتعزز الوعي بقيم القرآن الكريم ومقاصده.

ومن المنتظر أن يمثل كتاب «فتح الرحمن في بيان إعجاز آي القرآن» إضافة إلى المكتبة القرآنية، وأن يتيح للباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية فرصة للتعرف على نماذج متنوعة من وجوه الإعجاز القرآني، ومواصلة التأمل في معاني القرآن الكريم ودلالاته، بما يدعم جهود البحث العلمي في خدمة كتاب الله وإبراز جوانب إعجازه.

جامعة معدن الثقافة الإسلامية الهند فتح الرحمن في بيان إعجاز آي القرآن الشيخ السيد إبراهيم خليل البخاري أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية الإعجاز القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد