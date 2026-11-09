إطلاق كتاب فتح الرحمن في الهند لاستعراض 63 نموذجًا من إعجاز القرآن الكريم

شهدت جامعة معدن الثقافة الإسلامية في الهند إطلاق كتاب «فتح الرحمن في بيان إعجاز آي القرآن» للشيخ السيد إبراهيم خليل البخاري، العالم الهندي، وذلك على يد فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، في مناسبة علمية تسلط الضوء على جهود العلماء والباحثين في خدمة القرآن الكريم، والتعريف بوجوه إعجازه، وإبراز ما يتضمنه من دلالات ومعانٍ وهدايات.

ويقدم الكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة القرآنية، من خلال تناول جوانب متعددة من الإعجاز في القرآن الكريم، وعرض نماذج متنوعة تدعو القارئ إلى التأمل في دلالات الآيات وأسرار بيانها وما تحمله من هدايات. ويضم المؤلف 63 نموذجًا تتناول موضوعات مختلفة في الإعجاز القرآني، تشمل الجوانب اللغوية والبلاغية والتشريعية والتاريخية والعددية والعلمية، إلى جانب قضايا تتعلق بالعقيدة والأخبار الغيبية والأخلاق والإنسان والمجتمع.

ويعكس هذا التنوع في موضوعات الكتاب اتساع مجالات البحث في القرآن الكريم، وأهمية دراسته من زوايا معرفية متعددة، بما يتيح للباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية استكشاف أبعاد مختلفة من إعجازه، والتعرف على ما يتضمنه من معانٍ ودلالات تتصل بمختلف جوانب الحياة الإنسانية.

يأتي إصدار الكتاب في إطار الاهتمام المتواصل بالدراسات القرآنية، وتسليط الضوء على ما يتميز به القرآن الكريم من بلاغة وإحكام في التعبير وعمق في المعاني وتنوع في الهدايات. كما يسعى المؤلف إلى تقريب موضوع الإعجاز القرآني إلى القراء، من خلال تقديم نماذج من الآيات التي تفتح آفاقًا للتدبر والتفكر، وتشجع على مواصلة البحث في معاني كتاب الله العزيز.

ويتناول الشيخ السيد إبراهيم خليل البخاري في مؤلفه جوانب من الإعجاز اللغوي والبلاغي، من خلال إبراز دقة اختيار الألفاظ وجمال التراكيب وتناسب المعاني، إلى جانب التطرق إلى الأحكام التشريعية وما تتضمنه من مقاصد وقيم إنسانية، فضلًا عن القصص القرآني وما يشتمل عليه من دروس وعبر تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتحمل معاني تتصل بحياة الإنسان وسلوكه.

ويؤكد هذا العمل أهمية الجمع بين التدبر والتحليل العلمي في دراسة القرآن الكريم، إذ لا تقتصر غاية البحث في الإعجاز على التعرف على الخصائص البيانية والموضوعية للآيات، بل تمتد إلى استلهام ما تحمله من هدايات إيمانية وأخلاقية وتوجيهات تسهم في بناء الفرد والمجتمع، وتعزز الوعي بقيم القرآن الكريم ومقاصده.

ومن المنتظر أن يمثل كتاب «فتح الرحمن في بيان إعجاز آي القرآن» إضافة إلى المكتبة القرآنية، وأن يتيح للباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية فرصة للتعرف على نماذج متنوعة من وجوه الإعجاز القرآني، ومواصلة التأمل في معاني القرآن الكريم ودلالاته، بما يدعم جهود البحث العلمي في خدمة كتاب الله وإبراز جوانب إعجازه.