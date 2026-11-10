تصادم 3 سيارات على الطريق في المنشاة بسوهاج.. ماذا حدث؟

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين 3 سيارات، بينها سيارتان ملاكي وأخرى نقل، ما استدعى انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وفحص ملابساته.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق دائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وتفاصيله.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي كان يقودها المدعو «هـ. م. ع»، طالب ومقيم بمركز البلينا، وسيارة ملاكي أخرى يقودها «م. إ. ع»، مقيم بأولاد غريب بالكوامل، بالإضافة إلى سيارة نقل كان يقودها «م. ع. ع»، مقيم بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتم التعامل مع البلاغ ومتابعة ملابسات التصادم، فيما يجري فحص ظروف وقوع الحادث للوقوف على أسبابه، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال أعمال الفحص والتحري، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.