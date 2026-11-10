اعتقال شقيق رئيس وزراء المجر السابق للاشتباه بتورطه في الاتجار بالبشر

ألقت الشرطة المجرية القبض على الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في استغلال النفوذ والضلوع في تهريب البشر، وهي ممارسات يُزعم أنها وقعت خلال فترة تولي أوربان لمنصبه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة شاملة تشنها الحكومة المجرية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء بيتر مايار، للكشف عن قضايا فساد محتملة وإساءة استخدام للسلطة، يُعتقد أنها ارتُكبت في عهد إدارة أوربان ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، وبمشاركة دوائر تجارية مقربة منها، طوال فترة حكمه التي امتدت لـ 16 عاما.

وفي بيان لها، ذكرت الشرطة المجرية أنها نفذت عمليات اعتقال وفتشت منازل في أربعة مواقع منفصلة داخل العاصمة بودابست ومحيطها. كما استعانت الشرطة بمركز مكافحة الإرهاب المجري في هذه العمليات، نظرا لاحتمالية وجود أسلحة نارية في اثنين من المواقع المستهدفة.

وأوضحت الشرطة، أن الأفراد الأربعة- المشتبه بهم في ارتكاب جريمة "الاتجار بالبشر في إطار مؤامرة إجرامية بهدف تحقيق مكاسب مالية"- قاموا بتسهيل الحصول على تصاريح إقامة في المجر لأكثر من 100 مواطن فيتنامي خلال عام 2024، حيث كان معظم هؤلاء يهدفون إلى مغادرة المجر والتوجه نحو دول في أوروبا الغربية.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء المشتبه بهم، ورفضت تقديم تفاصيل إضافية حول هوياتهم، غير أن فيكتور أوربان كتب في منشور على "فيسبوك"، أمس /الاثنين/، أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة ضد شقيقه، آرون أوربان، "لها بدوافع سياسية".

وكتب أوربان على "فيسبوك": "أنا المستهدف؛ أما شقيقي الأصغر فليس سوى وسيلة لتحقيق غاية أخرى".