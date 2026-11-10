جوتيريش: استعمال الوقود الأحفوري بصورة مفرطة يفرض ثمنا باظها على المستويين الاقتصادي والأمني

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الوقود الأحفوري لا يقتصر دوره على تأجيج أزمة المناخ فحسب، بل إن الاعتماد المفرط عليه يفرض ثمنا باهظا على المستويين الاقتصادي والأمني، وهو ما أثبته بوضوح التصعيد الأخير والأزمة في الشرق الأوسط.

وأضاف جوتيريش، عبر حسابه على منصة (إكس)، "التسريع في عملية التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري يُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصادات أكثر نظافة وأمنا وأقل عرضة للصدمات الخارجية"، مشيرًا إلى أنه خلال كوب 31، تبرز الحاجة الملحة لأن تشهد قمة المناخ انتقالا حاسما من مرحلة النقاش حول آليات التحول، إلى مراحل التنظيم العملي وتوفير التمويل اللازم والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.