ولي العهد البحريني يؤكد أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الدفاعي الخليجي المشترك

أكد ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الدفاعي الخليجي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءتها، وتعزيز جاهزيتها على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات، بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال - خلال لقائه اليوم الثلاثاء ، رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة البحرين"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إن ما تشهده المنطقة من تطوراتٍ وتحدياتٍ تستدعي مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتوحيد الجهود والمساعي بما يسهم في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تمضي قدما نحو مراحل أكثر تقدمًا من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يجسد ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقاتٍ أخوية وروابط تاريخية وثيقة، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين ، على تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الدفاعي المشترك بين دول المجلس، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وفق رؤى وتطلعات قادة دول المجلس .

وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسارات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي، وما تمثله اجتماعاته من فرصةٍ لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث سبل تطوير آليات العمل المشترك، بما يصب في تحقيق الخير والازدهار والنماء المنشود.