قصور الثقافة تفتح أبواب التراث والهوية أمام الأجيال الجديدة.. من صون الحرف الشعبية إلى دمج ذوي الهمم

ليست الثقافة مجرد كتب تُقرأ أو عروض فنية تُشاهد، بل هي ذاكرة مجتمع تتناقلها الأجيال، وحكايات وحرف وأغانٍ تحمل ملامح الهوية، ومساحة تتيح للأطفال اكتشاف العالم من حولهم والتعبير عن أنفسهم، ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ برامجها الثقافية والفنية في عدد من المحافظات والمناطق، عبر أنشطة تتنوع بين صون التراث الشعبي، وإحياء الحرف التقليدية، وتنمية وعي الأطفال، وإتاحة الفرص الثقافية لذوي الهمم.



وفي هذا السياق، شهدت محافظة الإسماعيلية تنظيم احتفالية بعنوان «صون التراث»، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة قناة السويس، حيث ناقشت الاحتفالية سبل حماية الموروث الشعبي من الاندثار، وأهمية توثيق عناصر التراث غير المادي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للهوية المصرية.



واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض للحرف التراثية، تلاه تنظيم ورش تفاعلية ناقشت دور الثقافة الشعبية في تشكيل الوعي المجتمعي، وآليات توثيق المأثورات الشعبية، وأهمية تكامل جهود المؤسسات الثقافية والأكاديمية والباحثين وأبناء المجتمعات المحلية للحفاظ على هذا الموروث.



كما تناولت المناقشات أشكال الموسيقى والغناء الشعبي، ومنها الموال وأغاني الضمة والسيرة الهلالية، باعتبارها تعبيرات فنية تحمل جانبًا من تاريخ المجتمع وذاكرته، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة السمسمية، وتكريم عدد من الباحثين والمتطوعين تقديرًا لجهودهم في توثيق التراث الشعبي المصري.



الحرف التراثية.. ذاكرة تُصنع بالأيدي

وامتدت جهود إحياء التراث إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث واصلت الهيئة فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع الفني، تحت عنوان «إبداعات مصرية»، والذي يستهدف التعريف بالحرف التقليدية ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، من خلال اللقاءات والورش التطبيقية.



وشهد اليوم الثاني لقاءات حول تاريخ صناعة الحصير، ومراحل تشكيل المنتجات من الجلد الطبيعي، وفنون التشكيل بالخشب والطباعة على القماش، إلى جانب ورش لتعليم الخيامية والسجاد اليدوي والكروشيه والمشغولات اليدوية بالخرز.



وتتيح هذه الورش للمشاركين فرصة التعرف على الخامات والأدوات وأساليب التصنيع، وممارسة الحرف بأنفسهم، بما يسهم في الحفاظ على المهارات التقليدية وإعادة تقديمها بصورة تتناسب مع الأجيال الجديدة. ويستمر الملتقى حتى 12 نوفمبر الجاري، متضمنًا ورشًا في الخزف والنحاس والخوص والتطريز والحلي وغيرها من الحرف.



المحروسة.. الثقافة مساحة للوعي والحماية

وفي منطقة المحروسة، اتخذت الأنشطة الثقافية بُعدًا توعويًا وتربويًا، من خلال فعاليات المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل، الذي يستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى الأطفال في تلك المناطق.



وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «اللمسة الطيبة واللمسة الخبيثة»، تناولت أهمية تعريف الأطفال بحدود الأمان الجسدي، والتمييز بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، وحق الطفل في رفض أي تصرف يسبب له الخوف أو الضيق، مع توعيته بضرورة اللجوء إلى شخص بالغ موثوق.



وبالتوازي مع الجانب التوعوي، نُظمت ورش فنية لتصميم الحقائب والأساور بالخرز، وتعليم الرسم والتلوين على الأشكال الجبسية، واختتمت الأنشطة بفقرة للأراجوز، جمعت بين الترفيه والتفاعل مع الأطفال.



المتحف المصري الكبير.. الثقافة حق للجميع

وفي إطار تعزيز إتاحة الخدمات الثقافية لذوي الهمم، نظمت الهيئة زيارة لطالبات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحلوان إلى المتحف المصري الكبير، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.



وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعات المتحف، تعرفت خلالها الطالبات على مجموعة من القطع الأثرية التي توثق عصور الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب مقتنيات من العصرين اليوناني والروماني، بمشاركة مترجمة لغة الإشارة، بما أتاح لهن فرصة التفاعل مع محتويات المتحف والتعرف على جوانب من تاريخ مصر وحضارتها.



وتأتي الزيارة ضمن خطة الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الهادفة إلى دعم دمج ذوي الهمم في الحياة الثقافية والمجتمعية، وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من الأنشطة والبرامج الثقافية.



وبين ورش الحرف التراثية في الإسماعيلية و6 أكتوبر، والأنشطة التوعوية والفنية في المحروسة، والزيارات المعرفية لطالبات مدرسة الأمل، تتعدد مسارات العمل الثقافي التي تقدمها قصور الثقافة، لتؤكد أن الحفاظ على الهوية لا ينفصل عن بناء وعي الأجيال الجديدة، وأن الثقافة لا تكتمل رسالتها إلا حين تصل إلى مختلف فئات المجتمع، وتصبح المعرفة والفنون والتراث متاحة للجميع.