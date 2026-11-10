مجلس إدارة مكتبة مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة يستعرضان حصاد العام وخطط التوسع بالمحافظات

​عقد مجلس إدارة مكتبة مصر العامة ومجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة اجتماعهما السنوي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، وبحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وإشنادل حلمي التاني أمين عام جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع وعضو مجلس إدارة المكتبة، وعبد العزيز العجيزي عضو مجلس الادارة، والدكتور موريس أبو السعد، وسامح رجب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس الإدارة.



​واستهل المجلس اجتماعه باعتماد جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق، كما ناقش واعتمد الحساب الختامي، واستعرض مشروعي الموازنة الخاصة بكل من المكتبة والصندوق.



​وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، عرضًا مفصلًا لمؤشرات أداء المكتبة وما تم إنجازه من مشروعات وأنشطة خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء للربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ وعرض فيلم يشمل الانشطة والخدمات التى قدمت فى الفترة الصيفية.



​من جانبه، استعرض السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أبرز إنجازات الصندوق والافتتاحات الجديدة التي تحققت خلال العام المالي المنقضي، وفي مقدمتها افتتاح مكتبة "قاطية" بمركز بئر العبد في شمال سيناء، ومكتبة "القنطرة شرق"، منوهًا بقرب افتتاح فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من المكتبات الأخرى الجاهزة للافتتاح تباعًا.



​كما استعرض الدكتور أحمد أمان مؤشرات أداء المكتبات الإقليمية والمكتبات المتنقلة في مختلف المحافظات، وما حققته من نتائج ملموسة في نشر الثقافة والوصول بالخدمات المكتبية للمناطق الأكثر احتياجًا.



​وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير للدكتورة رانيا شرعان وفريق عمل المكتبة على جهودهم المبذولة والإنجازات المتميزة التي تحققت، لا سيما خلال النشاط الصيفي للمكتبة.