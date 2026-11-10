صحيفة: اليابان تستغل مؤتمر المناخ «كوب 31» لاستعراض تقنياتها البيئية

تسعى اليابان إلى استغلال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ «كوب 31»، الذي انطلقت أعماله أمس /الإثنين/ في مدينة أنطاليا التركية، لاستعراض تقنياتها البيئية التي تسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر، والمتمثل في رفع نسبة الاعتماد على الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أنه على الرغم عدم مشاركة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في المؤتمر، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 90 ألف ممثل من 200 دولة، وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري، تشارك اليابان بجناح تنظمه وزارة البيئة، ويضم شركات يابانية متخصصة في تقديم مجموعة من التقنيات البيئية المتقدمة، من بينها استخدام الخلايا الشمسية المصنوعة من مادة البيروفسكايت.

وتتميز هذه الخلايا بخفة وزنها ومرونتها، وإمكانية تركيبها في أماكن يصعب فيها استخدام الألواح الشمسية التقليدية، وتعد اليابان ثاني أكبر منتج لليود المستخدم في تصنيعها على مستوى العالم، بحصة تبلغ نحو 30% من الإنتاج العالمي، فيما ترى تاكاييتشي أن هذه التقنية تمثل عنصرا أساسيا في مستقبل سياسة الطاقة اليابانية.

وقال كينيتشيرو ياماجوتشي، من معهد ميتسوبيشي للأبحاث، إن توليد الطاقة الشمسية التقليدية تهيمن عليه الصين بصورة شبه كاملة، متوقعا أن يتحول الاهتمام نحو التقنيات المتقدمة، مثل خلايا البيروفسكايت الشمسية.

وتشمل المبادرات الأخرى التي تروج لها اليابان خلال المؤتمر تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحد من النفايات.

ويرأس الوفد الياباني وزير البيئة هيرويشي ساساجاوا، بعد اعتذار تاكايتشي عن المشاركة للمرة الثانية، بسبب انشغالها بجدول أعمال داخلي، يتضمن حضور المناقشات البرلمانية بشأن مشروع قانون خفض الضرائب.

ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي يغيب فيه رئيس وزراء ياباني عن مؤتمر المناخ، وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، للصحفيين أمس، إن ثلاثة رؤساء وزراء فقط شاركوا في مؤتمرات المناخ خلال الثلاثين عاما الماضية.

وأوضح ياماجوتشي أن مشاركة رئيس الوزراء الياباني في مؤتمرات المناخ ليست أمرا معتادا، إذ يتولى وزير البيئة عادة رئاسة فريق التفاوض الياباني، مشيرا إلى أن حضور رئيس الوزراء يجعل المؤتمر منصة للدبلوماسية تتجاوز قضايا تغير المناخ، وقد يؤدي إلى ابتعاد المناقشات نسبيا عن المسائل المتعلقة بالأعمال والاستثمارات.

وأضاف أنه في المقابل، قد يؤدي غياب رئيس الوزراء إلى صعوبة إحراز تقدم في المبادرات الكبرى، مثل التعاون الاقتصادي الذي يسهم في نشر التكنولوجيا اليابانية.